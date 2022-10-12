https://sputnikarabic.ae/20221012/فنلندا-تخطط-لبناء-سياج-على-الحدود-الروسية-1068960420.html

فنلندا تخطط لبناء سياج على الحدود الروسية

فنلندا تخطط لبناء سياج على الحدود الروسية

تسعى رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، للحصول على دعم برلماني واسع لبناء سياج على الحدود مع روسيا، حسبما ذكرت قناة "إم تي في 3" اليوم الأربعاء. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T19:51+0000

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فنلندا

روسيا

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ووفقا للقناة، تقدر تكلفة السياج على الحدود الشرقية بمئات الملايين من اليورو، لذلك من المهم أن تتوافق جميع الأحزاب في البرلمان على المشروع.ومن المقرر أن يعقد اجتماع برلماني للحكومة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث بالإضافة لقضية البناء المحتمل للسياج، ستتم مناقشة قضايا أمنية أخرى بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والاستعداد لصدها.في الشهر الماضي، ذكرت وسائل إعلام أن فنلندا تخطط لبناء سياج على طول الجزء الجنوب الشرقي من حدودها التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر مع روسيا في غضون عامين - ثلاثة أعوام.وكانت وزارة الداخلية الفنلندية أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، عن خطط لتعزيز حدود البلاد بسبب "التهديدات الأمنية المختلفة" وخطر استخدام الهجرة كأداة سياسية، على حد تعبيرها.وقالت وزيرة الداخلية كريستا ميكونن: "في وقت لاحق، ستقرر الحكومة تفاصيل مشروع إقامة الحواجز الحدودية على الأجزاء الحرجة من الحدود الشرقية بناء على تقرير دائرة الحدود الفنلندية".

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