https://sputnikarabic.ae/20221012/قائد-حرس-الحدود-الإيراني-يؤكد-استباب-الأمن-على-حدود-البلاد-1068939257.html
قائد حرس الحدود الإيراني يؤكد استباب الأمن على حدود البلاد
قائد حرس الحدود الإيراني يؤكد استباب الأمن على حدود البلاد
قال قائد قوات حرس الحدود في إيران العميد أحمد كودرزي، إن الأمن على حدود بلاده "مستتب للغاية". 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T13:09+0000
2022-10-12T13:09+0000
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وأوضح كودرزي بأن هذا الأمن يعود في الأساس إلى الانسجام والعمل على ضبط الحدود بصورة ذكية الطابع.وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس" إلى أن "بعض الدول أصبحت للأسف حديقة خلفية لعدد من الأشرار المسلحين والجماعات الإرهابية التي هي صنيعة أمريكا المجرمة والصهيونية"، وتابع "لكن أمن حدود البلاد مستتب في ظل الانسجام والعمل على ضبط الحدود بصورة ذكية الطابع ووجود الضباط وضباط الصف وجنود الحدود الغيارى".وأضاف القائد العسكري أن البعض يقوم ببعض التحركات "ولكن حرس حدود والأجهزة الأمنية لها إحاطة أمنية كاملة على عدو مدعوم من قبل المستكبرين ونظام الهيمنة وأن أي تحرك للأشرار المسلحين سيتم إجهاضه في مهده".وشدد على أن "الأمن اليوم في الحدود نموذجي ونشهد أمنًا مستديما، والقادة العسكريون يدافعون بقوة عن الحدود التي هي اليوم آمنة جدًا".
https://sputnikarabic.ae/20221012/إيران-تعاني-من-اضطراب-كبير-في-خدمة-الإنترنت-وسط-دعوات-لتجدد-الاحتجاجات-1068931440.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
قائد حرس الحدود الإيراني يؤكد استباب الأمن على حدود البلاد
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قال قائد قوات حرس الحدود في إيران العميد أحمد كودرزي، إن الأمن على حدود بلاده "مستتب للغاية".
وأوضح كودرزي بأن هذا الأمن يعود في الأساس إلى الانسجام والعمل على ضبط الحدود بصورة ذكية الطابع.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس"
إلى أن "بعض الدول أصبحت للأسف حديقة خلفية لعدد من الأشرار المسلحين والجماعات الإرهابية التي هي صنيعة أمريكا المجرمة والصهيونية"، وتابع "لكن أمن حدود البلاد مستتب في ظل الانسجام والعمل على ضبط الحدود بصورة ذكية الطابع ووجود الضباط وضباط الصف وجنود الحدود الغيارى".
وأضاف القائد العسكري أن البعض يقوم ببعض التحركات "ولكن حرس حدود والأجهزة الأمنية لها إحاطة أمنية كاملة على عدو مدعوم من قبل المستكبرين ونظام الهيمنة وأن أي تحرك للأشرار المسلحين سيتم إجهاضه في مهده".
وشدد على أن "الأمن اليوم في الحدود نموذجي ونشهد أمنًا مستديما، والقادة العسكريون يدافعون بقوة عن الحدود التي هي اليوم آمنة جدًا".