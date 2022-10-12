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https://sputnikarabic.ae/20221012/قائد-عسكري-إيراني-يحمل-الفضاء-الافتراضي-مسؤولية-أعمال-الشغب-التي-شهدتها-البلاد-مؤخرا-1068938396.html
قائد عسكري إيراني يحمل "الفضاء الافتراضي" مسؤولية أعمال الشغب التي شهدتها البلاد مؤخرا
قائد عسكري إيراني يحمل "الفضاء الافتراضي" مسؤولية أعمال الشغب التي شهدتها البلاد مؤخرا
حمل قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني العميد الطيار حميد واحدي ما اسماه "الفضاء الإلكتروني" مسؤولية أعمال الشغب التي شهدتها إيران مؤخرا عقب وفاة الفتاة مهسا... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T12:56+0000
2022-10-12T12:56+0000
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وأكد واحدي، خلال المراسم الختامية لدورة البصيرة لمنتسبي سلاح الجو في الجيش، ضرورة إشراف الوالدين بشكل كامل على أبنائهم كي لا يقعوا فريسة في المجال الافتراضي.ودعا "أولياء الشبان لتحذير أبنائهم من الوقوع في شبك الأعداء في المجال الافتراضي والأضرار التي ستلحق بهم"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".ولفت واحدي إلى أن "المحاولات التي تقوم بها بعض دول العالم في وسائلها الإعلامية وتكريس جهودها من أجل ضرب إيران، بينها قناة "بي.بي.سي" البريطانية التي تعمل منذ حوالي 25 يوما على تحريض الشبان الإيرانيين وتركت كل برامجها لهذا الهدف".وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
https://sputnikarabic.ae/20221007/الطب-الشرعي-الإيراني-يحدد-سبب-وفاة-مهسا-أميني-1068728524.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران

قائد عسكري إيراني يحمل "الفضاء الافتراضي" مسؤولية أعمال الشغب التي شهدتها البلاد مؤخرا

12:56 GMT 12.10.2022
© AFP 2022احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022
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حمل قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني العميد الطيار حميد واحدي ما اسماه "الفضاء الإلكتروني" مسؤولية أعمال الشغب التي شهدتها إيران مؤخرا عقب وفاة الفتاة مهسا أميني.
وأكد واحدي، خلال المراسم الختامية لدورة البصيرة لمنتسبي سلاح الجو في الجيش، ضرورة إشراف الوالدين بشكل كامل على أبنائهم كي لا يقعوا فريسة في المجال الافتراضي.
ودعا "أولياء الشبان لتحذير أبنائهم من الوقوع في شبك الأعداء في المجال الافتراضي والأضرار التي ستلحق بهم"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
ولفت واحدي إلى أن "المحاولات التي تقوم بها بعض دول العالم في وسائلها الإعلامية وتكريس جهودها من أجل ضرب إيران، بينها قناة "بي.بي.سي" البريطانية التي تعمل منذ حوالي 25 يوما على تحريض الشبان الإيرانيين وتركت كل برامجها لهذا الهدف".
وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، في شارع الاستقلال في اسطنبول، تركيا 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
الطب الشرعي الإيراني يحدد سبب وفاة مهسا أميني
7 أكتوبر, 11:11 GMT
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
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