https://sputnikarabic.ae/20221012/قطر-وكازاخستان-تؤكدان-على-تعزيز-العلاقات-التجارية-والاقتصادية-1068922766.html

قطر وكازاخستان تؤكدان على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

قطر وكازاخستان تؤكدان على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية

أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الموجود في أستانا، خلال المباحثات عن رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية... 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T07:47+0000

2022-10-12T07:47+0000

2022-10-12T07:47+0000

العالم

كازاخستان

قطر

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1049964378_0:37:1000:600_1920x0_80_0_0_7fc78c2fbe5532a65aab253f409e1628.jpg

وناقش الطرفان بالتفصيل حالة وآفاق تطوير العلاقات الكازاخستانية القطرية، مع إيلاء اهتمام خاص لآفاق التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والثقافي والإنساني.وأكد رئيس كازاخستان استعداده لتقديم كل الدعم الممكن للشركات القطرية ودعاها للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة في الجمهورية.من جانبه، أعلن أمير قطر عن التزامه بمواصلة تطوير العلاقات الشاملة مع كازاخستان، مؤكدا على الحاجة إلى تكثيف عمل اللجنة الحكومية الدولية الثنائية.وأعلن وزير التجارة والتكامل في كازاخستان، سيريك تشومانغارين، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستوقع مع قطر على اتفاقيتين مهمتين في مجال التبادل التجاري، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى كازاخستان.وأضاف: "أما بالنسبة لدولة قطر، فسنوقع معها على وثيقتين مهمتين، اتفاقية إطارية حول التعاون التجاري والاقتصادي والتي ستخلق الأساس القانوني لمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي. والاتفاقية الثانية تتعلق بمجال توحيد المقاييس، وهي كذلك اتفاقية مهمة للغاية، ويقلل الكثير من الناس من شأنها، لكنها مهمة من وجهة نظر الاعتراف بمنتجاتنا لاحقا في الأسواق. الآن لدينا شهادات حلال تسمح لنا بالانتقال إلى هذه الأسواق".ووصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة أستانا في زيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان.وفيما رافق الأمير القطري إلى العاصمة أستانا وفد رسمي، فقد كان في استقباله برفقة الرئيس الكازاخستاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مختار تليوبيردي.وكان الديوان الأميري القطري، قد أصدر بيانا أوضح فيه أن أمير البلاد سيزور كازاخستان من أجل المشاركة في القمة السادسة "لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (سيكا).وينتظر أن تنعقد تلك القمة في العاصمة أستانا، يشارك فيها قادة الدول الأعضاء في منظمة "سيكا"، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية وضيوف القمة.يشار إلى أن منظمة "سيكا" تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.

https://sputnikarabic.ae/20221011/أمير-قطر-يصل-إلى-العاصمة-الكازاخستانية-أستانا-1068894664.html

كازاخستان

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, كازاخستان, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني