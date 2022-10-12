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https://sputnikarabic.ae/20221012/كازاخستان-وتركيا-توقعان-سلسلة-من-الاتفاقيات-بعد-محادثات-بين-رئيسي-البلدين-1068951053.html
كازاخستان وتركيا توقعان سلسلة من الاتفاقيات بعد محادثات بين رئيسي البلدين
كازاخستان وتركيا توقعان سلسلة من الاتفاقيات بعد محادثات بين رئيسي البلدين
وقع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على حزمة من الوثائق عقب محادثاتهما في أستانا. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T15:51+0000
2022-10-12T15:51+0000
أخبار تركيا اليوم
كازاخستان
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أستانا - سبوتنيك. وذكرت الخدمة الصحفية لتوكاييف أنه "عقب المحادثات، وقع قائدا كازاخستان وتركيا بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".بالإضافة إلى ذلك، وبحضور الرئيسين، وقع أعضاء الوفود الرسمية على عدد من الوثائق، من بينها اتفاقية حكومية للتعاون في مجال الرعاية الصحية والبيطرية وسلامة الغذاء، وكذلك مذكرات تفاهم في الثقافة والتوحيد والخدمات الاجتماعية.وخلال الزيارة التي تستغرق يومين، سيشارك أردوغان في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، المقرر عقدها في أستانا يوم غد الخميس.
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أخبار تركيا اليوم, كازاخستان
أخبار تركيا اليوم, كازاخستان

كازاخستان وتركيا توقعان سلسلة من الاتفاقيات بعد محادثات بين رئيسي البلدين

15:51 GMT 12.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية بمشاركة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
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وقع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، على حزمة من الوثائق عقب محادثاتهما في أستانا.
أستانا - سبوتنيك. وذكرت الخدمة الصحفية لتوكاييف أنه "عقب المحادثات، وقع قائدا كازاخستان وتركيا بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
درون بيرقدار التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
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بالإضافة إلى ذلك، وبحضور الرئيسين، وقع أعضاء الوفود الرسمية على عدد من الوثائق، من بينها اتفاقية حكومية للتعاون في مجال الرعاية الصحية والبيطرية وسلامة الغذاء، وكذلك مذكرات تفاهم في الثقافة والتوحيد والخدمات الاجتماعية.
وخلال الزيارة التي تستغرق يومين، سيشارك أردوغان في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، المقرر عقدها في أستانا يوم غد الخميس.
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