بوتين يؤكد أن روسيا ستحافظ على إنتاج النفط عند المستوى الحالي حتى عام 2025

أكد الرئيس الروسي في كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، على أن روسيا ستحافظ على إنتاج النفط عند المستوى الحالي حتى عام 2025، مشيرا إلى أن سياسة وضع سقف لأسعار النفط التي تحاول دول الغرب انتهاجها، قد يكون حافزا لوضع سقف لسلع الصناعات الأخرى.
وقال بوتين خلال الجلسة التي عقدت بمشاركة ورؤساء وممثلي أكبر شركات ومؤسسات الطاقة، بالإضافة إلى كبار الخبراء في هذا المجال: "من يقف خلف تلك الأعمال التخريبية ضد "التيار الشمالي"؟ من الواضح، أنه من يطمح إلى قطع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، ويتمنى في النهاية تقويض وإنهاء الاستقلالية السياسية لأوروبا، وإضعاف إمكاناتها الصناعية، ووضع يده على السوق".
وأشار بوتين إلى أنه تم تنفيذ هذه الأعمال الإرهابية من قبل أولئك "الذين تم ضبطهم من قبل" يقومون بمثل هذه الأنشطة. "وبالطبع أولئك الذين لديهم الإمكانيات التقنية لتنفيذ مثل هذه التفجيرات وقام بها من قبل. كما أنه تم "ضبطه"، لكنه لم يعاقب".
ونوه بوتين إلى أنه "بالطبع، نحن بحاجة إلى التعامل مع أنواع بديلة من الطاقة، كالشمس والرياح وطاقة المد والجزر والهيدروجين. بالطبع، نحن بحاجة إلى القيام بكل هذا وفقًا لحجم الاستهلاك اليومي ومع معدل نمو الاقتصاد العالمي، مع احتياجات الموارد ومستوى التطور التكنولوجي".
وتابع بوتين: "هذا هو بالضبط نوع الحوار الذي نجريه مع شركائنا بموجب اتفاقية (أوبك +)... كما تعلمون، تم التوصل إلى اتفاقات أخرى بموجب هذه الاتفاقية مؤخرًا. تأخذ في الاعتبار، أولاً وقبل كل شيء، ديناميكيات الطلب والعرض على النفط".
وبين بوتين أنه في أكتوبر/تشرين الأول ستبقى حصة إنتاج النفط في دول (أوبك +) عند مستوى أغسطس /آب، ثم سيتم تخفيضه بمقدار مليوني برميل يوميًا.
وأعرب بوتين عن أمله بأن مثل هذه الحلول سوف تناسب كل من منتجي النفط ومستهلكيه. مشددا على أنه "في الوقت نفسه، فإن تنسيق إجراءات الشركاء في (أوبك +) سيستمر بالتأكيد لضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالسوق. ويتفهم الخبراء أن مسألة القدرة على التنبؤ أمر أساسي للغاية".
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
11:17 GMT 12.10.2022
بوتين: قطاع الطاقة العالمي الحديث يواجه مشاكل استثنائية، وإيجاد طريقة للخروج منها يجب أن يكون أولوية.
11:14 GMT 12.10.2022
بوتين: من يسعى لقطع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي هو من يقف خلف الأعمال الإرهابية ضد خط أنابيب "التيار الشمالي".
11:09 GMT 12.10.2022
بوتين: إذا استمرت أسعار الطاقة في النمو، فإن الغرب سيطبع الأموال كما حدث في السنوات الماضية
11:05 GMT 12.10.2022
بوتين: من الضروري التعامل مع مصادر الطاقة البديلة وفقًا لحجم الاستهلاك والنمو الاقتصادي وليس هناك حاجة للمضي قدمًا في المواجهة السياسية
11:04 GMT 12.10.2022
بوتين: آلية التسعير الآلي الفوري ستؤدي إلى خسارة 300 مليار يورو في أوروبا
11:02 GMT 12.10.2022
بوتين: إصلاح خطوط أنابيب "نورد ستريم" أمر ممكن، لكنه سيكون منطقيا فقط في حالة مزيد من التشغيل والأمان
11:01 GMT 12.10.2022
بوتين: مشروع "نورد ستريم" مشروع تجاري و تقني ليس له علاقة بالسياسة
10:59 GMT 12.10.2022
بوتين: أوروبا ترى أنه من الممكن الاستجابة مع روسيا لمصداقية إمدادات الطاقة بالرغم من أن موسكو توفر الحجم الكامل بموجب العقود
10:57 GMT 12.10.2022
بوتين بشأن إمداد الطاقة من الولايات المتحدة إلى أوروبا: قد ترسل الموارد إلى مناطق أخرى من العالم بسبب أسعار العرض والطلب
10:54 GMT 12.10.2022
بوتين: يمكن للولايات المتحدة الآن توفير الموارد بأسعار عالية لأوروبا دون أي تبريرات منهم لأنهم بحاجة لها
10:53 GMT 12.10.2022
بوتين: حادثة أنابيب "نورد ستريم" سابقة خطيرة، حيث يجبر المنافسون الأوروبيين بهذه الطريقة على شراء موارد الطاقة بالأسعار المرتفعة
10:51 GMT 12.10.2022
بوتين حول حادث "نورد ستريم": لا شك أن هذا عمل إرهابي دولي