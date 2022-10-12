بوتين يؤكد أن روسيا ستحافظ على إنتاج النفط عند المستوى الحالي حتى عام 2025

أكد الرئيس الروسي في كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة للمنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، على أن روسيا ستحافظ على إنتاج النفط عند المستوى الحالي حتى عام 2025، مشيرا إلى أن سياسة وضع سقف لأسعار النفط التي تحاول دول الغرب انتهاجها، قد يكون حافزا لوضع سقف لسلع الصناعات الأخرى.

وقال بوتين خلال الجلسة التي عقدت بمشاركة ورؤساء وممثلي أكبر شركات ومؤسسات الطاقة، بالإضافة إلى كبار الخبراء في هذا المجال: "من يقف خلف تلك الأعمال التخريبية ضد "التيار الشمالي"؟ من الواضح، أنه من يطمح إلى قطع العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، ويتمنى في النهاية تقويض وإنهاء الاستقلالية السياسية لأوروبا، وإضعاف إمكاناتها الصناعية، ووضع يده على السوق".

وأشار بوتين إلى أنه تم تنفيذ هذه الأعمال الإرهابية من قبل أولئك "الذين تم ضبطهم من قبل" يقومون بمثل هذه الأنشطة. "وبالطبع أولئك الذين لديهم الإمكانيات التقنية لتنفيذ مثل هذه التفجيرات وقام بها من قبل. كما أنه تم "ضبطه"، لكنه لم يعاقب".

ونوه بوتين إلى أنه "بالطبع، نحن بحاجة إلى التعامل مع أنواع بديلة من الطاقة، كالشمس والرياح وطاقة المد والجزر والهيدروجين. بالطبع، نحن بحاجة إلى القيام بكل هذا وفقًا لحجم الاستهلاك اليومي ومع معدل نمو الاقتصاد العالمي، مع احتياجات الموارد ومستوى التطور التكنولوجي".

وتابع بوتين: "هذا هو بالضبط نوع الحوار الذي نجريه مع شركائنا بموجب اتفاقية (أوبك +)... كما تعلمون، تم التوصل إلى اتفاقات أخرى بموجب هذه الاتفاقية مؤخرًا. تأخذ في الاعتبار، أولاً وقبل كل شيء، ديناميكيات الطلب والعرض على النفط".

وبين بوتين أنه في أكتوبر/تشرين الأول ستبقى حصة إنتاج النفط في دول (أوبك +) عند مستوى أغسطس /آب، ثم سيتم تخفيضه بمقدار مليوني برميل يوميًا.