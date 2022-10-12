https://sputnikarabic.ae/20221012/لبنان-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-اللاجئين-السوريين--1068937482.html

لبنان يتخذ قرارا جديدا بشأن اللاجئين السوريين

لبنان يتخذ قرارا جديدا بشأن اللاجئين السوريين

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستبدأ نهاية الأسبوع المقبل إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

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وقال عون في تصريحات نقلتها وكالة الإعلام الوطنية الرسمية، إنه ابتداء "من آخر الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة السوريين إلى بلدهم، على دفعات".وأضاف "الأمر الذي يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا".وكان الرئيس اللبناني يتحدث لوفد نقابي في قصر بعبدا، عن نجاح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عندما تطرق لعودة السوريين.يذكر أنه خلال الفترة الأخيرة، تصاعدت حدة التصريحات اللبنانية تجاه المهجرين السوريين على أراضي الدولة الجارة، وتأثير بقائهم على مجمل الحياة الاقتصادية في هذا البلد.يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 1.5 مليون، حوالي 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.في الآونة الأخيرة، سُجل عدد من حوادث العنف بحق لاجئين سوريين في لبنان، وهي الحوادث التي يرجعها مراقبون إلى تزايد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان.

https://sputnikarabic.ae/20221012/عون-إنجاز-اتفاقية-الترسيم-مع-إسرائيل-سينتشل-لبنان-من-الهاوية-التي-أسقط-فيها-1068931906.html

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