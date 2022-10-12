https://sputnikarabic.ae/20221012/لتعزيز-أمن-التجارب-البحرية-بينهما-سلطنة-عمان-وإيران-تجريان-تدريبات-بحرية-مشتركة-1068963318.html
لتعزيز أمن التجارب البحرية بينهما.. سلطنة عمان وإيران تجريان تدريبات بحرية مشتركة
لتعزيز أمن التجارب البحرية بينهما.. سلطنة عمان وإيران تجريان تدريبات بحرية مشتركة
أجرت إيران وسلطنة عمان تدريبات بحرية مركبة بمشاركة السفن العسكرية للدولتين في شمالي المحيط الهندي والمياه العمانية. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T21:24+0000
2022-10-12T21:24+0000
2022-10-12T21:24+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن مدمرة "البرز" وسفينة الإسناد "تنب" التابعتين للقوات البحرية الإيرانية وسفينتي "الشهيد ناظري" و"الشهيد يحيائي" العسكرية من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قد شاركت في المناورات البحرية مع سلطنة عمان.وأكدت أنه إضافة إلى تلك السفن الإيرانية فقد شاركت سفن عسكرية للقوات البحرية التابعة لسلطنة عمان في هذه المناورات البحرية، بالإضافة إلى مروحيات عمانية وإيرانية، وحضر هذه التدريبات رئيسا لجنة الصداقة العسكرية للبلدين وأعضائها.ويعود الهدف الرئيس من إجراء هذه المناورات العسكرية البحرية بين سلطنة عمان وإيران إلى تعزيز العلاقات وتطوير التعامل العسكري بين البلدين، خاصة في مجال التخطيط وتنفيذ التمارين البحرية المركبة وتبادل المعلومات الخاصة بتوطيد أمن التجارب البحرية بينهما، ورفع المستوى العسكري للكوادر الشابة ونقل التجارب إليها وإكسابها الخبرات العسكرية اللازمة، فضلا عن رفع مستوى أداء واحتراف الكوادر المنخرطة في العمليات نفسها.وتم تنفيذ السيناريوهات التي رسمت للقطع البحرية المختلفة والمروحيات المشاركة لكل من إيران وسلطنة عمان خلال التدريبات العسكرية، وهو ما يدل على تطور البرامج التي شملتها هذه التدريبات قياسا مع التمارين السابقة.
https://sputnikarabic.ae/20220523/إيران-وعُمان-يوقعان-ثماني-مذكرات-تفاهم-وأربعة-برامج-تعاون-1062616303.html
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أخبار العالم العربي, سلطنة عمان, إيران
أخبار العالم العربي, سلطنة عمان, إيران
لتعزيز أمن التجارب البحرية بينهما.. سلطنة عمان وإيران تجريان تدريبات بحرية مشتركة
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أجرت إيران وسلطنة عمان تدريبات بحرية مركبة بمشاركة السفن العسكرية للدولتين في شمالي المحيط الهندي والمياه العمانية.
وأفادت وكالة
مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن مدمرة "البرز" وسفينة الإسناد "تنب" التابعتين للقوات البحرية الإيرانية وسفينتي "الشهيد ناظري" و"الشهيد يحيائي" العسكرية من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قد شاركت في المناورات البحرية مع سلطنة عمان.
وأكدت أنه إضافة إلى تلك السفن الإيرانية فقد شاركت سفن عسكرية للقوات البحرية التابعة لسلطنة عمان في هذه المناورات البحرية، بالإضافة إلى مروحيات عمانية وإيرانية، وحضر هذه التدريبات رئيسا لجنة الصداقة العسكرية للبلدين
وأعضائها.
ويعود الهدف الرئيس من إجراء هذه المناورات العسكرية البحرية بين سلطنة عمان وإيران إلى تعزيز العلاقات وتطوير التعامل العسكري بين البلدين، خاصة في مجال التخطيط وتنفيذ التمارين البحرية المركبة وتبادل المعلومات الخاصة بتوطيد أمن التجارب البحرية بينهما، ورفع المستوى العسكري للكوادر الشابة ونقل التجارب إليها وإكسابها الخبرات العسكرية اللازمة، فضلا عن رفع مستوى أداء واحتراف الكوادر المنخرطة في العمليات نفسها.
وتم تنفيذ السيناريوهات التي رسمت للقطع البحرية المختلفة والمروحيات المشاركة لكل من إيران وسلطنة عمان
خلال التدريبات العسكرية، وهو ما يدل على تطور البرامج التي شملتها هذه التدريبات قياسا مع التمارين السابقة.