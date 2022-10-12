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https://sputnikarabic.ae/20221012/ماكرون-يؤكد-استمراره-محادثاته-مع-بوتين-وأن-فرنسا-ليست-طرفا-في-الحرب-1068964026.html
ماكرون يؤكد استمرار محادثاته مع بوتين وأن فرنسا ليست طرفا في الحرب
ماكرون يؤكد استمرار محادثاته مع بوتين وأن فرنسا ليست طرفا في الحرب
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه يواصل الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشددا على أن بلاده ليست طرفا في الحرب. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T21:58+0000
2022-10-12T22:00+0000
أخبار فرنسا
أخبار روسيا اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في حديث مع قناة "فرانس 2"، ردا عن سؤال عن تواصله مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الفرنسي : "سأستمر في الحديث معه، وفي كل مرة سيكون ضروريا، سأتحدث إليه. وسيعين في لحظة ما أن تجلس جميع الأطراف حول طاولة المفاوضات مع أوكرانيا وروسيا".وتابع: "نحن لسنا في حرب (...) وفرنسا ليست دولة طرف في الحرب"، مشددا على ضرورة الاستعداد لشتاء في سياق الحرب.وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن أن روسيا لا تزال قوة عظمى لا يمكن تجاهلها، ولذلك فإن الحوار معها مستمر.وقالت بورن، خلال اجتماع في الجمعية الوطنية الفرنسية لبحث الوضع في أوكرانيا: "روسيا لا تزال قوة عظمى جارة لنا ولا يمكننا تجاهلها. المستقبل سيتقرر على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة".وتابعت بورن قائلة: "ولذلك اختار رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) الحوار مع الرئيس الروسي".كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد أعلن، في وقت سابق، أن فرنسا عليها بذل كل ما بوسعها لكي تعود أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات، بمجرد أن يكون الطرفان مستعدين لذلك.وأشار ماكرون إلى أن الحوار القائم على الاحترام مع روسيا فعال ويسمح بتحقيق نتائج.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220924/لافروف-زيلينسكي-وفرنسا-وبريطانيا-هم-من-هددوا-روسيا-أولا-بالسلاح-النووي---1068195720.html
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أخبار فرنسا , أخبار روسيا اليوم
أخبار فرنسا , أخبار روسيا اليوم

ماكرون يؤكد استمرار محادثاته مع بوتين وأن فرنسا ليست طرفا في الحرب

21:58 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 22:00 GMT 12.10.2022)
© Sputnik . Алексей Никольский / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلادمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة نوماندي
الرئيس الروسي فلادمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة نوماندي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Алексей Никольский
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أنه يواصل الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشددا على أن بلاده ليست طرفا في الحرب.
القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في حديث مع قناة "فرانس 2"، ردا عن سؤال عن تواصله مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين و وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أديس أبابا، إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال الرئيس الفرنسي : "سأستمر في الحديث معه، وفي كل مرة سيكون ضروريا، سأتحدث إليه. وسيعين في لحظة ما أن تجلس جميع الأطراف حول طاولة المفاوضات مع أوكرانيا وروسيا".
وتابع: "نحن لسنا في حرب (...) وفرنسا ليست دولة طرف في الحرب"، مشددا على ضرورة الاستعداد لشتاء في سياق الحرب.
وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن أن روسيا لا تزال قوة عظمى لا يمكن تجاهلها، ولذلك فإن الحوار معها مستمر.
وقالت بورن، خلال اجتماع في الجمعية الوطنية الفرنسية لبحث الوضع في أوكرانيا: "روسيا لا تزال قوة عظمى جارة لنا ولا يمكننا تجاهلها. المستقبل سيتقرر على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة".
وتابعت بورن قائلة: "ولذلك اختار رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) الحوار مع الرئيس الروسي".
كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد أعلن، في وقت سابق، أن فرنسا عليها بذل كل ما بوسعها لكي تعود أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات، بمجرد أن يكون الطرفان مستعدين لذلك.
وأشار ماكرون إلى أن الحوار القائم على الاحترام مع روسيا فعال ويسمح بتحقيق نتائج.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.
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