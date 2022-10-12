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https://sputnikarabic.ae/20221012/مراسل-سبوتنيك-انفجار-عبوة-ناسفة-عند-مدخل-السوق-المركزي-في-مدينة-مليتوبول-1068919403.html
مراسل "سبوتنيك": انفجار عبوة ناسفة عند مدخل السوق المركزي في مدينة ميليتوبول
مراسل "سبوتنيك": انفجار عبوة ناسفة عند مدخل السوق المركزي في مدينة ميليتوبول
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، عن انفجار عبوة ناسفة عند مدخل السوق المركزي في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T04:54+0000
2022-10-12T05:15+0000
روسيا
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وذكر المراسل أن العبوة الناسفة تم زرعها على شارع النصر بالقرب من السوق المركزي في المدينة، مؤكدا أن الانفجار لم يؤدي إلى خسائر بشرية، بل اقتصر على الماديات.وبحسب المراسل، وصلت إلى المكان أجهزة التحقيق الفيدرالي لمعاينة مكان الحادث برفقة مختصين من الطب الشرعي من شرطة ميليتوبول.وقال أحد ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث: "حسب تقييم أولي، فإن العبوة كانت من صنع يدوي وقوتها ضعيفة".ويواصل الإرهابيون محاولاتهم لترويع سكان المدينة بمثل هذه الاستفزازات.
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روسيا

مراسل "سبوتنيك": انفجار عبوة ناسفة عند مدخل السوق المركزي في مدينة ميليتوبول

04:54 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 05:15 GMT 12.10.2022)
© Sputnik . Dmitriy Makeev / الانتقال إلى بنك الصورتضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Dmitriy Makeev
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، عن انفجار عبوة ناسفة عند مدخل السوق المركزي في مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه.
وذكر المراسل أن العبوة الناسفة تم زرعها على شارع النصر بالقرب من السوق المركزي في المدينة، مؤكدا أن الانفجار لم يؤدي إلى خسائر بشرية، بل اقتصر على الماديات.
وبحسب المراسل، وصلت إلى المكان أجهزة التحقيق الفيدرالي لمعاينة مكان الحادث برفقة مختصين من الطب الشرعي من شرطة ميليتوبول.
وقال أحد ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث: "حسب تقييم أولي، فإن العبوة كانت من صنع يدوي وقوتها ضعيفة".
ويواصل الإرهابيون محاولاتهم لترويع سكان المدينة بمثل هذه الاستفزازات.
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