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https://sputnikarabic.ae/20221012/مساعدة-المصدرين-الروس-عبر-الترويج-للسلع-في-صالات-العرض-في-الخارج-1068945745.html
مساعدة المصدرين الروس عبر الترويج للسلع بصالات العرض في الخارج
مساعدة المصدرين الروس عبر الترويج للسلع بصالات العرض في الخارج
بدأ المصدرون الروس في تلقي مساعدة إضافية في الترويج للسلع الآن مجانًا في صالات عرض المنتجات الزراعية الروسية في الخارج، وفقًا لمركز التصدير الروسي (مجموعة... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T14:37+0000
2022-10-12T14:44+0000
روسيا
مجتمع
اقتصاد
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قال نائب رئيس مركز التصدير الروسي، أليكسي سولودوف، في كلمته في منتدى التصدير الإقليمي 2022 في مدينة بيرم الروسية، خلال الجلسة العامة مع حاكم المنطقة دميتري مخونين، إن المنتجات في روسيا يتم توفيرها للشركات مجانًا.بدوره قال مخونين إن "صالات عرض المنتجات الزراعية الروسية هي إجراء دعم لم يظهر بالأمس، مثل هذه الأجنحة تعمل بالفعل في الصين وفيتنام والإمارات العربية المتحدة ومصر، وسيتم افتتاحها في تركيا والمملكة العربية السعودية بحلول نهاية العام. في الوقت نفسه، أعاد مركز التصدير الروسي تنسيق أداة الدعم هذه منذ 1 سبتمبر من هذا العام، عدد من تكاليف الترويج الفعلي، بما في ذلك الإدراج، أي الدخول في سلاسل البيع بالتجزئة الأجنبية، وتسجيل البضائع لدخول السوق، ونقل المعرض". وأضاف: "يتم تقديم عينات وترقيات في سلاسل البيع بالتجزئة وغيرها من الخدمات لمصدري المنتجات الزراعية مجانًا".
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روسيا, مجتمع, اقتصاد
روسيا, مجتمع, اقتصاد

مساعدة المصدرين الروس عبر الترويج للسلع بصالات العرض في الخارج

14:37 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 14:44 GMT 12.10.2022)
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بدأ المصدرون الروس في تلقي مساعدة إضافية في الترويج للسلع الآن مجانًا في صالات عرض المنتجات الزراعية الروسية في الخارج، وفقًا لمركز التصدير الروسي (مجموعة VEB).
قال نائب رئيس مركز التصدير الروسي، أليكسي سولودوف، في كلمته في منتدى التصدير الإقليمي 2022 في مدينة بيرم الروسية، خلال الجلسة العامة مع حاكم المنطقة دميتري مخونين، إن المنتجات في روسيا يتم توفيرها للشركات مجانًا.

أعاد مركز التصدير الروسي ووزارة الزراعة الروسية هندسة البرنامج لدعم المصدرين المحليين للمنتجات الزراعية من خلال أجنحة التذوق والعرض لمجمع الصناعات الزراعية في الخارج. واعتبارًا من 1 سبتمبر 2022، تم تقديم عدد من الخدمات للترويج منتجات "صنع في روسيا" (Made in Russia).

بدوره قال مخونين إن "صالات عرض المنتجات الزراعية الروسية هي إجراء دعم لم يظهر بالأمس، مثل هذه الأجنحة تعمل بالفعل في الصين وفيتنام والإمارات العربية المتحدة ومصر، وسيتم افتتاحها في تركيا والمملكة العربية السعودية بحلول نهاية العام. في الوقت نفسه، أعاد مركز التصدير الروسي تنسيق أداة الدعم هذه منذ 1 سبتمبر من هذا العام، عدد من تكاليف الترويج الفعلي، بما في ذلك الإدراج، أي الدخول في سلاسل البيع بالتجزئة الأجنبية، وتسجيل البضائع لدخول السوق، ونقل المعرض". وأضاف: "يتم تقديم عينات وترقيات في سلاسل البيع بالتجزئة وغيرها من الخدمات لمصدري المنتجات الزراعية مجانًا".
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