https://sputnikarabic.ae/20221012/مستشار-الأمن-القومي-الإسرائيلي-ينفي-حصول-لبنان-على-100-مما-أراده-1068954157.html

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ينفي حصول لبنان على 100% مما أراده

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ينفي حصول لبنان على 100% مما أراده

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، مساء اليوم الأربعاء، إن لبنان لم يحصل على 100% مما طلبه في اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T16:56+0000

2022-10-12T16:56+0000

2022-10-12T16:56+0000

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وأضاف في تصريحات أدلى بها للصحفيين: "لم يحصل لبنان على 100% مما طلبه، حيث أراد اللبنانيون الحصول على 100% من خزان قانا، لكنهم حصلوا على معظمه وليس كله، إذ أنه سيتم تعويض إسرائيل عن حقها في الخزان"، بحسب موقع "واللا" العبري.وأكد حولتا أن "الاتفاق لا ينسجم مع مصالح إيران في لبنان". وبحسبه، فإن الاتفاق يقوي الحكومة اللبنانية ويقلل من اعتماد الحكومة على حزب الله - وبالتالي، فهو ضد المصالح الإيرانية ... من وجهة نظر الإسرائيليين، كان ذلك أحد المصالح في إبرام الاتفاق".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.وأمس الثلاثاء، قال الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله: "في ملف الترسيم نحن أمام ساعات حاسمة ونحن كشعب لبناني ننتظر إعلان الموقف الرسمي من الرئيس وننتظر الموقف الرسمي من قبل حكومة العدو".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ "التاريخي".ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا في البحر المتوسط.

https://sputnikarabic.ae/20221012/-رئيس-الموساد-يؤكد-أن-الاتفاق-مع-لبنان-ليس-إنجازا-لـحزب-الله--1068949147.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله