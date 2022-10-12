عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221012/مصدر-في-موسكو-يكشف-أن-الجيش-الروسي-يعتبر-مراقبي-مجموعة-السبع-أهدافا-مشروعة-على-حدود-أوكرانيا-1068919220.html
مصدر في موسكو يكشف أن الجيش الروسي يعتبر مراقبي مجموعة السبع أهدافا مشروعة على حدود أوكرانيا وبيلارس
مصدر في موسكو يكشف أن الجيش الروسي يعتبر مراقبي مجموعة السبع أهدافا مشروعة على حدود أوكرانيا وبيلارس
قال مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي سيعتبر مراقبي مجموعة السبع أهدافا مشروعة، حال وافقت المجموعة على مقترح الرئيس الأوكراني... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T04:38+0000
2022-10-12T04:38+0000
روسيا
مجموعة السبع الكبار
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1049550885_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_77c8d07c8f506c76c632e1c87c280fa0.jpg
موسكو - سبوتنيك. وصرح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أنه إذا كانت دول مجموعة السبع "التي تشارك في الصراع بالفعل بتزويد لكييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والتوجيهات الحربية، وتدريب المقاتلين الأوكرانيين، سوف تستجيب بشكل إيجابي لطلب زيلينسكي بإرسال مراقبين دوليين، فسوف تعزز وضعها بشكل دائم كطرف في النزاع، وجعل من يسمون أنفسهم مراقبين أهدافا عسكرية مشروعة".ودعا زيلينسكي أمس الثلاثاء دول مجموعة السبع إلى نشر مراقبين في تلك المنطقة من أجل مراقبة الوضع الأمني هناك.وأكدت مجموعة الدول الصناعية السبع، أمس الثلاثاء، عزمها مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، وذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس من الهجمات المتكررة للقوات الأوكرانية.وعقدت مجموعة السبع اجتماعًا طارئًا افتراضيًا، على خلفية الضربة الصاروخية الروسية واسعة النطاق، التي استهدفت مواقع حيوية في مناطق متفرقة من أوكرانيا، ردًا على العمل التخريبي الذي دبرته كييف لنسف جزء من جسر القرم السبت الماضي.ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح الاثنين، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا؛ وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملاً إرهابياً، استهدف جسر القرم.وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم الـ24 من شباط/فبراير الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221012/أمن-الدولة-البيلاروسية-تدريب-مجموعة-مسلحة-في-أوكرانيا-لإطلاق-عملية-هجومية-في-بيلاروسيا-1068918349.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1049550885_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50e564ada60034dd16943bc5652d250d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مجموعة السبع الكبار
روسيا, مجموعة السبع الكبار

مصدر في موسكو يكشف أن الجيش الروسي يعتبر مراقبي مجموعة السبع أهدافا مشروعة على حدود أوكرانيا وبيلارس

04:38 GMT 12.10.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbisحدود ليتوانيا مع بيلاروسيا
حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبرTelegram
قال مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي سيعتبر مراقبي مجموعة السبع أهدافا مشروعة، حال وافقت المجموعة على مقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنشر مراقبين دوليين على الحدود الأوكرانية البيلاروسية.
موسكو - سبوتنيك. وصرح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أنه إذا كانت دول مجموعة السبع "التي تشارك في الصراع بالفعل بتزويد لكييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والتوجيهات الحربية، وتدريب المقاتلين الأوكرانيين، سوف تستجيب بشكل إيجابي لطلب زيلينسكي بإرسال مراقبين دوليين، فسوف تعزز وضعها بشكل دائم كطرف في النزاع، وجعل من يسمون أنفسهم مراقبين أهدافا عسكرية مشروعة".
فريق من بيلاروسيا خلال مسابقة القناصة في إطار مسابقة الألعاب العسكرية الدولية أرمي -2018 (الجيش - 2018) في حقل بريتسكي في بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
جهاز أمن الدولة البيلاروسي يكشف عن تدريب مجموعة مسلحة في أوكرانيا لإطلاق عملية هجومية ضد بيلاروسيا
01:35 GMT
ودعا زيلينسكي أمس الثلاثاء دول مجموعة السبع إلى نشر مراقبين في تلك المنطقة من أجل مراقبة الوضع الأمني هناك.
وأكدت مجموعة الدول الصناعية السبع، أمس الثلاثاء، عزمها مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، وذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس من الهجمات المتكررة للقوات الأوكرانية.
وعقدت مجموعة السبع اجتماعًا طارئًا افتراضيًا، على خلفية الضربة الصاروخية الروسية واسعة النطاق، التي استهدفت مواقع حيوية في مناطق متفرقة من أوكرانيا، ردًا على العمل التخريبي الذي دبرته كييف لنسف جزء من جسر القرم السبت الماضي.
ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح الاثنين، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا؛ وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملاً إرهابياً، استهدف جسر القرم.
وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم الـ24 من شباط/فبراير الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала