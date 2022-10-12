https://sputnikarabic.ae/20221012/مصرع-16-شخصا-على-الأقل-جراء-اشتعال-النار-بحافلة-ركاب-في-باكستان-فيديو-1068963180.html

مصرع 16 شخصا على الأقل جراء اشتعال النار بحافلة ركاب في باكستان.. فيديو

مصرع 16 شخصا على الأقل جراء اشتعال النار بحافلة ركاب في باكستان.. فيديو

لقى 16 شخصا على الأقل، مصرعهم حرقا جراء إندلاع النار في حافلة ركاب بالقرب من مدينة غامشورو، في إقليم السند، جنوب شرقي باكستان. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

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موسكو- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "إكسبرس نيوز" الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن 16 مسافرا على الأقل لقوا مصرعهم حينما اندلعت النيران في حافلة ركاب على طريق سريع بالقرب من غامشورو.وقع الحادث عندما كانت الحافلة متجهة من كراتشي إلى خيربور ناثان شاه. اجتاح الحريق المفاجئ السيارة على الفور.ونقلت الصحيفة عن مصادر بقوات الإنقاذ، إن الحادث وقع حينما نشبت النار سريعا في الحافلة التي كانت تحمل 35 مسافرا بينهم أطفال ونساء.وأكدت المصادر أن 50% من الحافلة دمرت تماما بواسطة النيران، بينما لجأ بعض الركاب للقفز من الحافلة خلال سيرها.وأكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا خلال الحادث المؤسف، من بينهم 12 قاصرًا تقل أعمارهم عن 15 عامًا بينما كان أربعة آخرون من البالغين.وقالت إن عدد المصابين خلال الحادث غير معروف حيث لا تزال عملية الإنقاذ جارية.من ناحية أخرى، أعرب وزير النقل في السند شارجيل إنام ميمون عن أسفه للخسائر في الأرواح الغالية خلال الحادث.وأمر بالتحقيق في الأمر وقال إنه يجب تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق وتحديد الأشخاص المسؤولين في غضون ثلاثة أيام.وقال ميمون إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أولئك الذين يتبين أنهم مهملون، مضيفا أنه تم رصد العديد من شركات النقل مذنبة بالإهمال في إجراءات السلامة وسيتم اتخاذ إجراءات ضدهم أيضًا.

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