https://sputnikarabic.ae/20221012/مقتل-فلسطيني-جنوبي-الضفة-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1068950526.html
مقتل فلسطيني جنوبي الضفة برصاص الجيش الإسرائيلي
مقتل فلسطيني جنوبي الضفة برصاص الجيش الإسرائيلي
قتل شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، برصاص الجيش الإسرائيلي الذي قال إن القتيل كان يرشق سيارات إسرائيلية بالحجارة. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T15:36+0000
2022-10-12T15:36+0000
2022-10-12T15:37+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1068772648_0:10:1440:820_1920x0_80_0_0_079430a69cbc1a3795a3f3526da4eb15.jpg
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر عسكري قوله "أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على مخرب فلسطيني كان يرشق الحجارة على الطريق 60 (يربط ما بين مدينة السبع جنوبا حتى مدينة الناصرة شمالا ومعظم الطريق يمر بمناطق الضفة الغربية) بالقرب من مخيم العروب للاجئين، جنوب بيت لحم، ما أسفر عن مقتله".من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب أسامة محمود عدوي (18 عاما)، استشهد خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب".وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): "أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة عدوي بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية القريبة، وصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا".وتابعت أن شابا آخر أصيب برصاصة في القدم، خلال المواجهات في العروب.وتزايدات التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية مؤخرا، إثر حملة اعتقالات واسعة تشنها القوات الإسرائيلية منذ نهاية مارس/ آذار في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اغتيال ناشطين.
https://sputnikarabic.ae/20221012/الشاباك-الإسرائيلي-يعتقل-4-فلسطينيين-من-الضفة-بدعوى-التخطيط-لعمليات-إطلاق-نار-1068946735.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/08/1068772648_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_1e12dca3dd6ced1a90e178ebb4e31361.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
مقتل فلسطيني جنوبي الضفة برصاص الجيش الإسرائيلي
15:36 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 15:37 GMT 12.10.2022) تابعنا عبر
قتل شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، برصاص الجيش الإسرائيلي الذي قال إن القتيل كان يرشق سيارات إسرائيلية بالحجارة.
ونقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر عسكري قوله "أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على مخرب فلسطيني كان يرشق الحجارة على الطريق 60 (يربط ما بين مدينة السبع جنوبا حتى مدينة الناصرة شمالا ومعظم الطريق يمر بمناطق الضفة الغربية) بالقرب من مخيم العروب للاجئين، جنوب بيت لحم، ما أسفر عن مقتله".
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب أسامة محمود عدوي (18 عاما)، استشهد خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم العروب".
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا
): "أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة عدوي بالرصاص الحي في البطن، وتم نقله إلى أحد المراكز الطبية القريبة، وصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا".
وتابعت أن شابا آخر أصيب برصاصة في القدم، خلال المواجهات في العروب.
وتزايدات التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية
مؤخرا، إثر حملة اعتقالات واسعة تشنها القوات الإسرائيلية منذ نهاية مارس/ آذار في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اغتيال ناشطين.