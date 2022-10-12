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https://sputnikarabic.ae/20221012/مناورة-مخيفة-من-طيار-للسيطرة-على-الطائرة-أثناء-هبوطها-فيديو-1068928946.html
مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها... فيديو
مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها... فيديو
نجح طيار في الهبوط بسلام بطائرته بعد قيامه بمناروة رائعة ولكنها مرعبة في نفس الوقت للتغلب على شدة الرياح ليتمكن من تعديل وضع الطائرة ولمس الأرض بسلام. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
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2022-10-12T09:40+0000
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ورصدت الكاميرات الهبوط المذهل الذي قام به الطيار وهو يتجه إلى مطار ماديرا، المعروف باسم مطار كريستيانو رونالدو الدولي، في البرتغال.وحسب موقع "إنسايد إديشن"، يتمتع مطار ماديرا بشهرة كبيرة باعتباره أحد أكثر المطارات تحديًا للطيارين في العالم.ووفقا للموقع، يرجع ذلك بسبب وقوعه على جزيرة ولقوة الرياح والعواصف حوله، لتصبح عمليات الهبوط الصعبة فيه أمرا طبيعيا تماما.وأوضح الموقع أنه في هذا اليوم تحديدًا، كان على الطيار مكافحة رياح معاكسة عالية عند اقترابه من المدرج والتي كانت تتلاعب بالطائرة في مشهد يحبس الأنفاس. ولكن الطيار تمكن بمناورة رائعة من تعديل وضع الطائرة حتى لمس الأرض بسلام رغم الصعوبات.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها... فيديو

09:40 GMT 12.10.2022
© Sputnik . YouTubeطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . YouTube
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نجح طيار في الهبوط بسلام بطائرته بعد قيامه بمناروة رائعة ولكنها مرعبة في نفس الوقت للتغلب على شدة الرياح ليتمكن من تعديل وضع الطائرة ولمس الأرض بسلام.
ورصدت الكاميرات الهبوط المذهل الذي قام به الطيار وهو يتجه إلى مطار ماديرا، المعروف باسم مطار كريستيانو رونالدو الدولي، في البرتغال.
وحسب موقع "إنسايد إديشن"، يتمتع مطار ماديرا بشهرة كبيرة باعتباره أحد أكثر المطارات تحديًا للطيارين في العالم.
ووفقا للموقع، يرجع ذلك بسبب وقوعه على جزيرة ولقوة الرياح والعواصف حوله، لتصبح عمليات الهبوط الصعبة فيه أمرا طبيعيا تماما.
وأوضح الموقع أنه في هذا اليوم تحديدًا، كان على الطيار مكافحة رياح معاكسة عالية عند اقترابه من المدرج والتي كانت تتلاعب بالطائرة في مشهد يحبس الأنفاس.
ولكن الطيار تمكن بمناورة رائعة من تعديل وضع الطائرة حتى لمس الأرض بسلام رغم الصعوبات.
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