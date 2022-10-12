https://sputnikarabic.ae/20221012/من-يعاقب-من-وزير-النفط-السوري-يعلق-على-العقوبات-الغربية-بشأن-النفط-الروسي-1068936236.html

"من يعاقب من"... وزير النفط السوري يعلق على العقوبات الغربية بشأن النفط الروسي

"من يعاقب من"... وزير النفط السوري يعلق على العقوبات الغربية بشأن النفط الروسي

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى وأعمال "منتدى الطاقة الروسي" والذي يستمر حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T12:59+0000

2022-10-12T12:59+0000

2022-10-12T12:59+0000

موسكو

روسيا

حوارات

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يهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الاقتصاد ومشاكل التنمية وبرامج آفاق تطوير الطاقة العالمي، بالإضافة لمناقشة المسائل المتعلقة بمشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ وأزمة الطاقة في العالم.في لقاء مع "سبوتنيك"، تحدث وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة.ما هو هدف الزيارة للمنتدى وهل سيكون هناك لقاءات على هامش أعماله؟يقول وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة:وأضاف طعمة: "لدينا بعض من المشاريع حيث بدأنا تجارب تشغيل، مثل ضواغط جنوب المنطقة الوسطى مع شركة "سي جي إنجينيري" بكلفة 80 مليون يورو، وأنهينا تجارب التشغيل الأولية وبانتظار الإقلاع الفعلي ووضعها في الإنتاج لهذه الضواغط".فرض عقوبات على روسيا ومحاولة وضع سقف لأسعار النفط الروسي، كيف يؤثر على السوق العالمي؟وأضاف: "روسيا بلد كبير بتنوع كبير بمصادر الطاقة، والغريب أن أهم الصناعات الغربية تعتمد على هذه الطاقة الرخيصة من روسيا. وأنا أتسأل أين الحكماء في الغرب من مثل هذه الخطوات حتى عندما تضع سقف لهذا النفط، هل تعتقد أن روسيا ستلتزم بهذا السقف؟".كما أشار طعمة إلى أنه لا يرى "ارتباطًا في الموقف الأوروبي فهو منساق للسياسة الأمريكية بشكل أعمى ولا يعبر عن حقيقة تحرك الشارع الأوروبي، لأن مصلحة الشارع أن تستمر امدادات الطاقة".ووقال طعمة: "آخرها تصريحات ماكرون" ليس هكذا يعامل الأصدقاء، لأن سعر الغاز الأمريكي لفرنسا 4 أو 5 أضعاف سعر الغاز الروسي". فكيف تكون هكذا علاقة الأصدقاء؟".هل يوجد مخزون نفطي في سوريا وهل هناك مشاريع لتأمين حاجة البلد شتاء؟أجرى الحوار: جوني الياس

https://sputnikarabic.ae/20221012/بوتين-يعلن-مواصلة-التحول-إلى-التسويات-بالعملات-الوطنية-مقابل-صادرات-الطاقة-الروسية-1068935644.html

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