https://sputnikarabic.ae/20221012/نفتالي-بينيت-لا-يعتبر-الاتفاق-مع-لبنان-انتصارا-دبلوماسيا-تاريخيا-1068954718.html

نفتالي بينيت لا يعتبر الاتفاق مع لبنان انتصارا دبلوماسيا تاريخيا

نفتالي بينيت لا يعتبر الاتفاق مع لبنان انتصارا دبلوماسيا تاريخيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق مع لبنان ليس انتصارا دبلوماسيا تاريخيا. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T17:28+0000

2022-10-12T17:28+0000

2022-10-12T17:28+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن نفتالي بينيت، أن الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية ليس انتصارا دبلوماسيا تاريخيا، كما أنه ليس اتفاقية استسلام أيضا.وأوضح نفتالي بينيت أن الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية معه جاء في وقت استثنائي وظروف مختلفة، كما أنه لا يعني الاستسلام للبنان، أو الانتصار الدبلوماسي التاريخي في الوقت نفسه.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينيت) بالأغلبية على الصيغة النهائية المطروحة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي أعدتها الولايات المتحدة وحظيت بقبول كل من لبنان وإسرائيل، ولاحقا وافقت الحكومة بأغلبية على مبادئ الاتفاق، على أن تصوت عليه بشكل نهائي بعد 14 يوما.ويشار إلى أن الوزيرة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت على الاتفاق كانت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية.وأمس الثلاثاء، قال الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله: "في ملف الترسيم نحن أمام ساعات حاسمة ونحن كشعب لبناني ننتظر إعلان الموقف الرسمي من الرئيس وننتظر الموقف الرسمي من قبل حكومة العدو".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي الخاصة باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".في المقابل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ "التاريخي".ويأتي هذا بعد أن خاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة تواصلت عامين بشأن ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي تبلغ مساحتها 860 كم مربعا في البحر المتوسط.

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