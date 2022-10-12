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https://sputnikarabic.ae/20221012/نوفاك-يقول-إن-تركيا-قد-تكون-مركزا-لتصدير-موارد-الطاقة-الروسية-بما-في-ذلك-إلى-أوروبا-1068948957.html
نوفاك يقول إن تركيا قد تكون مركزا لتصدير موارد الطاقة الروسية بما في ذلك إلى أوروبا
نوفاك يقول إن تركيا قد تكون مركزا لتصدير موارد الطاقة الروسية بما في ذلك إلى أوروبا
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أنه من الممكن أن تصبح تركيا مركزا لتصدير مصادر الطاقة الروسية، بما في ذلك إلى أوروبا، مشيرا إلى... 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T15:19+0000
2022-10-12T15:19+0000
اقتصاد
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين على هامش أسبوع الطاقة الروسي، معلقا على الفكرة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بشكل عام، أعتقد أن هذا أمر واعد للغاية نظرًا لعدم وجود دول أخرى، فمن الممكن العمل مباشرة مع تركيا بشأن توريد مصادر الطاقة. ويمكن أن تكون تركيا مركزًا، بما في ذلك لتصدير مصادر الطاقة إلى أوروبا".وأشار نوفاك إلى أن الشركاء الأتراك أعلنوا أنهم سيدرسون هذا الاقتراح من الجانب الروسي.وأجاب نوفاك على سؤال عما إذا كان يتم النظر في إنشاء خطوط إضافية لخط أنابيب "التيار التركي" كجزء من تنفيذ هذا الاقتراح، بأن: "هذا أحد الخيارات التي يمكن دراستها. كفكرة. سيتم العمل عليها".هذا، ووقعت هجمات تخريبية متزامنة على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"، في 26 أيلول/سبتمبر. وذكرت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المشغلة لنظام خطوط الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر البلطيق، أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز، غير مسبوقة، ومن المستحيل تقدير مدة الإصلاح.وأعلن وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، عزم الحكومة رفض مشاركة روسيا بالتحقيق في التخريب، والكشف عن المسؤولين. وردت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بالتأكيد على أن هذا "التحقيق" لا يمكن اعتباره موثوقاً وموضوعياً؛ إلا إذا شاركت فيه روسيا.يشار إلى أن ثلاثة خطوط من نظام "التيار الشمالي"، الواقعة في المياه الاقتصادية للدنمارك والسويد، تضررت جراء الاستهداف التخريبي؛ وبقي خط واحد فقط (الفرع الثاني لخط التيار الشمالي 2)، دون أضرار.
https://sputnikarabic.ae/20221005/نوفاك-موسكو-مستعدة-لتوريد-الغاز-عبر-الفرع-غير-التالف-من-التيار-الشمالي-2-1068665506.html
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اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

نوفاك يقول إن تركيا قد تكون مركزا لتصدير موارد الطاقة الروسية بما في ذلك إلى أوروبا

15:19 GMT 12.10.2022
© AFP 2022 / VLADIMIR SIMICEKنائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / VLADIMIR SIMICEK
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أنه من الممكن أن تصبح تركيا مركزا لتصدير مصادر الطاقة الروسية، بما في ذلك إلى أوروبا، مشيرا إلى أن إمكانيات نقل الغاز عبرها واعدة للغاية.
موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين على هامش أسبوع الطاقة الروسي، معلقا على الفكرة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "بشكل عام، أعتقد أن هذا أمر واعد للغاية نظرًا لعدم وجود دول أخرى، فمن الممكن العمل مباشرة مع تركيا بشأن توريد مصادر الطاقة. ويمكن أن تكون تركيا مركزًا، بما في ذلك لتصدير مصادر الطاقة إلى أوروبا".
وأشار نوفاك إلى أن الشركاء الأتراك أعلنوا أنهم سيدرسون هذا الاقتراح من الجانب الروسي.
وأجاب نوفاك على سؤال عما إذا كان يتم النظر في إنشاء خطوط إضافية لخط أنابيب "التيار التركي" كجزء من تنفيذ هذا الاقتراح، بأن: "هذا أحد الخيارات التي يمكن دراستها. كفكرة. سيتم العمل عليها".
هذا، ووقعت هجمات تخريبية متزامنة على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"، في 26 أيلول/سبتمبر. وذكرت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المشغلة لنظام خطوط الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر البلطيق، أن حالة الطوارئ على خطوط أنابيب الغاز، غير مسبوقة، ومن المستحيل تقدير مدة الإصلاح.
وأعلن وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، عزم الحكومة رفض مشاركة روسيا بالتحقيق في التخريب، والكشف عن المسؤولين. وردت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بالتأكيد على أن هذا "التحقيق" لا يمكن اعتباره موثوقاً وموضوعياً؛ إلا إذا شاركت فيه روسيا.
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نوفاك: موسكو مستعدة لتوريد الغاز عبر الفرع غير التالف من "التيار الشمالي 2"
5 أكتوبر, 16:01 GMT
يشار إلى أن ثلاثة خطوط من نظام "التيار الشمالي"، الواقعة في المياه الاقتصادية للدنمارك والسويد، تضررت جراء الاستهداف التخريبي؛ وبقي خط واحد فقط (الفرع الثاني لخط التيار الشمالي 2)، دون أضرار.
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