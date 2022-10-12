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https://sputnikarabic.ae/20221012/هجوم-صاروخي-يستهدف-حقلا-للغاز-شمالي-العراق-1068955430.html
هجوم صاروخي يستهدف حقلا للغاز شمالي العراق
هجوم صاروخي يستهدف حقلا للغاز شمالي العراق
أفادت شبكة "روداو" الكردية بوقوع هجوم صاروخي استهدف حقل "كورمور" للغاز في محافظة السليمانية، شمالي العراق. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T17:35+0000
2022-10-12T17:36+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب الشبكة الكردية فقد تم "استهداف حقل كورمور الغازي بقضاء جمجمال في السليمانية بثلاثة صواريخ".ويدور الحديث عن أحدث هجوم يستهدف الحقل الغازي بعد سلسلة هجمات استهدفته في الأسابيع القليلة الماضية، دون أن تسفر عن أضرار. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وذكر موقع "كوردستان 24" أن "عدة صواريخ سقطت قرب الحقل الواقع في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية".وأضاف: "لم يؤثر هجوم اليوم ولا الهجمات السابقة على العمليات الإنتاجية في الحقل الذي يعد الأكبر في إقليم كردستان وعلى مستوى العراق عامة".
https://sputnikarabic.ae/20220725/هجوم-صاروخي-يستهدف-حقل-كورمور-للغاز-في-محافظة-السليمانية-شمالي-العراق-1065565029.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

هجوم صاروخي يستهدف حقلا للغاز شمالي العراق

17:35 GMT 12.10.2022 (تم التحديث: 17:36 GMT 12.10.2022)
© Sputnik . Hikmet Durgunقوات البيشمركة أثناء عملية تحرير الموصل
قوات البيشمركة أثناء عملية تحرير الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Hikmet Durgun
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أفادت شبكة "روداو" الكردية بوقوع هجوم صاروخي استهدف حقل "كورمور" للغاز في محافظة السليمانية، شمالي العراق.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب الشبكة الكردية فقد تم "استهداف حقل كورمور الغازي بقضاء جمجمال في السليمانية بثلاثة صواريخ".
ويدور الحديث عن أحدث هجوم يستهدف الحقل الغازي بعد سلسلة هجمات استهدفته في الأسابيع القليلة الماضية، دون أن تسفر عن أضرار. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
تفجير غرب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
هجوم صاروخي يستهدف حقل كورمور للغاز في محافظة السليمانية شمالي العراق
25 يوليو, 18:59 GMT
وذكر موقع "كوردستان 24" أن "عدة صواريخ سقطت قرب الحقل الواقع في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية".
وأضاف: "لم يؤثر هجوم اليوم ولا الهجمات السابقة على العمليات الإنتاجية في الحقل الذي يعد الأكبر في إقليم كردستان وعلى مستوى العراق عامة".
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