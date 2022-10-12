https://sputnikarabic.ae/20221012/وزارة-الدفاع-في-بيلاروس-تتهم-الغرب-بازدواجية-المعايير-في-تفسير-الأحداث-الجارية-1068960603.html
وزارة الدفاع في بيلاروس تتهم الغرب بازدواجية المعايير في تفسير الأحداث الجارية
وزارة الدفاع في بيلاروس تتهم الغرب بازدواجية المعايير في تفسير الأحداث الجارية
أعلن مساعد وزير الدفاع لشؤون العمل الأيديولوجي في القوات المسلحة في بيلاروس، ليونيد كاسينسكي، أن الدول الغربية تستخدم معايير مزدوجة في تفسير الأحداث الجارية. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T19:55+0000
2022-10-12T19:55+0000
2022-10-12T19:55+0000
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مينسك - سبوتنيك. وقال كاسينسكي في اجتماع مع ممثلي الهيئات الحكومية: "يستخدم الغرب لتحقيق أهدافه معايير مزدوجة، في تفسير الأحداث الجارية، كما يفعل دائمًا"، لافتا إلى أن الوضع حول بيلاروس لا يزال "متوترا حقا".وأكد كاسينسكي أنه "لا يمكن استبعاد التهديدات الحقيقية، المتمثلة بالتحريض على اندلاع صراع داخلي في بلادنا، والمزيد من التدخل الغربي من أجل حله".وحذر وزير دفاع بيلاروس في وقت سابق، أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي، من أي أعمال تمس سيادة بيلاروس، مؤكداً عدم الرغبة بالدخول في أي حرب، إذا لم تقدم تلك الدول على أي خطوات غير محسوبة أو خاطئة.
https://sputnikarabic.ae/20221012/بيلاروس-تعلن-أن-إرسال-الغرب-مراقبين-إلى-حدودها-مع-أوكرانيا-يؤكد-تورطه-في-الصراع--1068958791.html
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العالم
وزارة الدفاع في بيلاروس تتهم الغرب بازدواجية المعايير في تفسير الأحداث الجارية
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أعلن مساعد وزير الدفاع لشؤون العمل الأيديولوجي في القوات المسلحة في بيلاروس، ليونيد كاسينسكي، أن الدول الغربية تستخدم معايير مزدوجة في تفسير الأحداث الجارية.
مينسك - سبوتنيك. وقال كاسينسكي في اجتماع مع ممثلي الهيئات الحكومية: "يستخدم الغرب لتحقيق أهدافه معايير مزدوجة، في تفسير الأحداث الجارية، كما يفعل دائمًا"، لافتا إلى أن الوضع حول بيلاروس لا يزال "متوترا حقا".
واستطرد قائلا: "بشكل خاص، لا يزال هناك احتمال أن تستخدم مراكز صنع القرار الغربية أساليب القوة لتحقيق أهدافها، بما يتناسب مع تنامي الضغط الغربي على روسيا، لإلحاق الهزيمة بها وإزالتها من الخريطة السياسية للعالم. لذا فإن مستوى الخطر العسكري على جمهورية بيلاروس يتزايد".
وأكد كاسينسكي أنه "لا يمكن استبعاد التهديدات الحقيقية، المتمثلة بالتحريض على اندلاع صراع داخلي في بلادنا، والمزيد من التدخل الغربي من أجل حله".
وحذر وزير دفاع بيلاروس في وقت سابق، أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي، من أي أعمال تمس سيادة بيلاروس، مؤكداً عدم الرغبة بالدخول في أي حرب، إذا لم تقدم تلك الدول على أي خطوات غير محسوبة أو خاطئة.