https://sputnikarabic.ae/20221012/وزارة-الدفاع-في-بيلاروس-تتهم-الغرب-بازدواجية-المعايير-في-تفسير-الأحداث-الجارية-1068960603.html

وزارة الدفاع في بيلاروس تتهم الغرب بازدواجية المعايير في تفسير الأحداث الجارية

وزارة الدفاع في بيلاروس تتهم الغرب بازدواجية المعايير في تفسير الأحداث الجارية

أعلن مساعد وزير الدفاع لشؤون العمل الأيديولوجي في القوات المسلحة في بيلاروس، ليونيد كاسينسكي، أن الدول الغربية تستخدم معايير مزدوجة في تفسير الأحداث الجارية. 12.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-12T19:55+0000

2022-10-12T19:55+0000

2022-10-12T19:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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مينسك - سبوتنيك. وقال كاسينسكي في اجتماع مع ممثلي الهيئات الحكومية: "يستخدم الغرب لتحقيق أهدافه معايير مزدوجة، في تفسير الأحداث الجارية، كما يفعل دائمًا"، لافتا إلى أن الوضع حول بيلاروس لا يزال "متوترا حقا".وأكد كاسينسكي أنه "لا يمكن استبعاد التهديدات الحقيقية، المتمثلة بالتحريض على اندلاع صراع داخلي في بلادنا، والمزيد من التدخل الغربي من أجل حله".وحذر وزير دفاع بيلاروس في وقت سابق، أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي، من أي أعمال تمس سيادة بيلاروس، مؤكداً عدم الرغبة بالدخول في أي حرب، إذا لم تقدم تلك الدول على أي خطوات غير محسوبة أو خاطئة.

https://sputnikarabic.ae/20221012/بيلاروس-تعلن-أن-إرسال-الغرب-مراقبين-إلى-حدودها-مع-أوكرانيا-يؤكد-تورطه-في-الصراع--1068958791.html

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