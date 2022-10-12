عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221012/وزارة-الدفاع-في-بيلاروس-تتهم-الغرب-بازدواجية-المعايير-في-تفسير-الأحداث-الجارية-1068960603.html
وزارة الدفاع في بيلاروس تتهم الغرب بازدواجية المعايير في تفسير الأحداث الجارية
وزارة الدفاع في بيلاروس تتهم الغرب بازدواجية المعايير في تفسير الأحداث الجارية
أعلن مساعد وزير الدفاع لشؤون العمل الأيديولوجي في القوات المسلحة في بيلاروس، ليونيد كاسينسكي، أن الدول الغربية تستخدم معايير مزدوجة في تفسير الأحداث الجارية. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T19:55+0000
2022-10-12T19:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/1046885437_0:142:2734:1680_1920x0_80_0_0_fadec39fa1eb1a3a0790fbb5d9468c28.jpg
مينسك - سبوتنيك. وقال كاسينسكي في اجتماع مع ممثلي الهيئات الحكومية: "يستخدم الغرب لتحقيق أهدافه معايير مزدوجة، في تفسير الأحداث الجارية، كما يفعل دائمًا"، لافتا إلى أن الوضع حول بيلاروس لا يزال "متوترا حقا".وأكد كاسينسكي أنه "لا يمكن استبعاد التهديدات الحقيقية، المتمثلة بالتحريض على اندلاع صراع داخلي في بلادنا، والمزيد من التدخل الغربي من أجل حله".وحذر وزير دفاع بيلاروس في وقت سابق، أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي، من أي أعمال تمس سيادة بيلاروس، مؤكداً عدم الرغبة بالدخول في أي حرب، إذا لم تقدم تلك الدول على أي خطوات غير محسوبة أو خاطئة.
https://sputnikarabic.ae/20221012/بيلاروس-تعلن-أن-إرسال-الغرب-مراقبين-إلى-حدودها-مع-أوكرانيا-يؤكد-تورطه-في-الصراع--1068958791.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/13/1046885437_153:0:2582:1822_1920x0_80_0_0_2baf87a6e932af5f3afb11fda0571448.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

وزارة الدفاع في بيلاروس تتهم الغرب بازدواجية المعايير في تفسير الأحداث الجارية

19:55 GMT 12.10.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات "الأخوة الدائمة 2020"، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل "لوسفيدو" بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مساعد وزير الدفاع لشؤون العمل الأيديولوجي في القوات المسلحة في بيلاروس، ليونيد كاسينسكي، أن الدول الغربية تستخدم معايير مزدوجة في تفسير الأحداث الجارية.
مينسك - سبوتنيك. وقال كاسينسكي في اجتماع مع ممثلي الهيئات الحكومية: "يستخدم الغرب لتحقيق أهدافه معايير مزدوجة، في تفسير الأحداث الجارية، كما يفعل دائمًا"، لافتا إلى أن الوضع حول بيلاروس لا يزال "متوترا حقا".
واستطرد قائلا: "بشكل خاص، لا يزال هناك احتمال أن تستخدم مراكز صنع القرار الغربية أساليب القوة لتحقيق أهدافها، بما يتناسب مع تنامي الضغط الغربي على روسيا، لإلحاق الهزيمة بها وإزالتها من الخريطة السياسية للعالم. لذا فإن مستوى الخطر العسكري على جمهورية بيلاروس يتزايد".
وأكد كاسينسكي أنه "لا يمكن استبعاد التهديدات الحقيقية، المتمثلة بالتحريض على اندلاع صراع داخلي في بلادنا، والمزيد من التدخل الغربي من أجل حله".
وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاروس تعلن أن إرسال الغرب مراقبين إلى حدودها مع أوكرانيا يؤكد تورطه في الصراع
18:59 GMT
وحذر وزير دفاع بيلاروس في وقت سابق، أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي، من أي أعمال تمس سيادة بيلاروس، مؤكداً عدم الرغبة بالدخول في أي حرب، إذا لم تقدم تلك الدول على أي خطوات غير محسوبة أو خاطئة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала