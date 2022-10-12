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https://sputnikarabic.ae/20221012/وزارة-الطاقة-الروسية-تقرر-زيادة-صادرات-الفحم-ابتداء-من-عام-2024--1068922998.html
وزارة الطاقة الروسية تقرر زيادة صادرات الفحم ابتداء من عام 2024
وزارة الطاقة الروسية تقرر زيادة صادرات الفحم ابتداء من عام 2024
أعلن نائب وزير الطاقة الروسية، سيرغي موخالنيكوف، أن بلاده ستزيد من صادرات الفحم اعتبارا من عام 2024، وذلك من خلال كل الإمكانيات والوسائل اللوجستية المتاحة. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T07:50+0000
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روسيا
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قال سيرغي موخالنيكوف: "فحمنا مطلوب على الأرجح في عام 2023، بالطبع لن نصل إلى المعايير التي كانت في عام 2022، ولكن اعتبارًا من عام 2024 وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة سنزيد الصادرات باطراد".وأضاف قائلا: "جميع الفرص سيتم توفيرها لنا من خلال القيود اللوجستية وستكون مملوءة بالفحم بنسبة 100%".
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وزارة الطاقة الروسية تقرر زيادة صادرات الفحم ابتداء من عام 2024

07:50 GMT 12.10.2022
© Sputnik . Denis Petrov / الانتقال إلى بنك الصورتوريدات الفحم في ميناء أوديسا
توريدات الفحم في ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© Sputnik . Denis Petrov
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أعلن نائب وزير الطاقة الروسية، سيرغي موخالنيكوف، أن بلاده ستزيد من صادرات الفحم اعتبارا من عام 2024، وذلك من خلال كل الإمكانيات والوسائل اللوجستية المتاحة.
قال سيرغي موخالنيكوف: "فحمنا مطلوب على الأرجح في عام 2023، بالطبع لن نصل إلى المعايير التي كانت في عام 2022، ولكن اعتبارًا من عام 2024 وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة سنزيد الصادرات باطراد".
وأضاف قائلا: "جميع الفرص سيتم توفيرها لنا من خلال القيود اللوجستية وستكون مملوءة بالفحم بنسبة 100%".
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