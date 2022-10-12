https://sputnikarabic.ae/20221012/وزارة-الطاقة-الروسية-تقرر-زيادة-صادرات-الفحم-ابتداء-من-عام-2024--1068922998.html
وزارة الطاقة الروسية تقرر زيادة صادرات الفحم ابتداء من عام 2024
وزارة الطاقة الروسية تقرر زيادة صادرات الفحم ابتداء من عام 2024
أعلن نائب وزير الطاقة الروسية، سيرغي موخالنيكوف، أن بلاده ستزيد من صادرات الفحم اعتبارا من عام 2024، وذلك من خلال كل الإمكانيات والوسائل اللوجستية المتاحة. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T07:50+0000
2022-10-12T07:50+0000
2022-10-12T07:50+0000
روسيا
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قال سيرغي موخالنيكوف: "فحمنا مطلوب على الأرجح في عام 2023، بالطبع لن نصل إلى المعايير التي كانت في عام 2022، ولكن اعتبارًا من عام 2024 وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة سنزيد الصادرات باطراد".وأضاف قائلا: "جميع الفرص سيتم توفيرها لنا من خلال القيود اللوجستية وستكون مملوءة بالفحم بنسبة 100%".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وزارة الطاقة الروسية تقرر زيادة صادرات الفحم ابتداء من عام 2024
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أعلن نائب وزير الطاقة الروسية، سيرغي موخالنيكوف، أن بلاده ستزيد من صادرات الفحم اعتبارا من عام 2024، وذلك من خلال كل الإمكانيات والوسائل اللوجستية المتاحة.
قال سيرغي موخالنيكوف: "فحمنا مطلوب على الأرجح في عام 2023، بالطبع لن نصل إلى المعايير التي كانت في عام 2022، ولكن اعتبارًا من عام 2024 وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة سنزيد الصادرات باطراد".
وأضاف قائلا: "جميع الفرص سيتم توفيرها لنا من خلال القيود اللوجستية وستكون مملوءة بالفحم بنسبة 100%".