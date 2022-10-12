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https://sputnikarabic.ae/20221012/وزير-الدفاع-التونسي-يؤكد-اعتزام-بلاده-مواصلة-الشراكة-الأفريقية-في-المجال-العسكري-1068950079.html
وزير الدفاع التونسي يؤكد اعتزام بلاده مواصلة الشراكة الأفريقية في المجال العسكري
وزير الدفاع التونسي يؤكد اعتزام بلاده مواصلة الشراكة الأفريقية في المجال العسكري
أكد وزير الدفاع التونسي، عماد مميش، اليوم الأربعاء، اعتزام بلاده مواصلة الشراكة الأفريقية في المجال العسكري. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T15:28+0000
2022-10-12T15:28+0000
أخبار تونس اليوم
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ونقلت إذاعة "راديو موزاييك" عن مميش قوله إن "معرض الطيران الدولي للطيران والدفاع والفضاء يمثل فرصةً للتعريف بالقدرات والإمكانيات الوطنية على مستوى جيش الطيران التونسي وعلى مستويات التصنيع والتدريب والتكوين والهندسة".وأوضح الوزير التونسي أن هدف إشراك دول مختلفة، خاصة الأفريقية، هو تمرير رسالة واضحة، هي أن تونس قادرة على دور القيادة والريادة للتعريف بالقارة الأفريقية، كما أنها قادرة على أن تضبح الوسيط الناجح على مستوى الدفاع والطيران.وأشاد مميش بدور تونس معتبرا إياها "نقطة اتصال بين العالم وأفريقيا بفضل موقعها الجغرافي الهام فضلا عن كفاءاتها وإمكانياتها البشرية وطرق تكوينها على جميع المستويات مما يخوّل لها خوض غمار هذا التحدي في ربط الصلة والشراكات بين مختلف دول العالم وأفريقيا".يذكر أن مطار النفيضة الحمامات التونسي الدولي يستضيف على مدار 5 أيام المعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء بتنظيم وزارة النقل بمعية وزارة الدفاع الوطني تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك بمشاركة 50 دولة رفيعة المستوى ونحو 110 شركة أجنبية عارضة في مجال صناعة الطيران والدفاع.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

وزير الدفاع التونسي يؤكد اعتزام بلاده مواصلة الشراكة الأفريقية في المجال العسكري

15:28 GMT 12.10.2022
© AFP 2022 / FATHI NASRIجنود تونسيون يقومون بدورية في أحد الشوارع
جنود تونسيون يقومون بدورية في أحد الشوارع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / FATHI NASRI
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أكد وزير الدفاع التونسي، عماد مميش، اليوم الأربعاء، اعتزام بلاده مواصلة الشراكة الأفريقية في المجال العسكري.
ونقلت إذاعة "راديو موزاييك" عن مميش قوله إن "معرض الطيران الدولي للطيران والدفاع والفضاء يمثل فرصةً للتعريف بالقدرات والإمكانيات الوطنية على مستوى جيش الطيران التونسي وعلى مستويات التصنيع والتدريب والتكوين والهندسة".
وأوضح الوزير التونسي أن هدف إشراك دول مختلفة، خاصة الأفريقية، هو تمرير رسالة واضحة، هي أن تونس قادرة على دور القيادة والريادة للتعريف بالقارة الأفريقية، كما أنها قادرة على أن تضبح الوسيط الناجح على مستوى الدفاع والطيران.
وأشاد مميش بدور تونس معتبرا إياها "نقطة اتصال بين العالم وأفريقيا بفضل موقعها الجغرافي الهام فضلا عن كفاءاتها وإمكانياتها البشرية وطرق تكوينها على جميع المستويات مما يخوّل لها خوض غمار هذا التحدي في ربط الصلة والشراكات بين مختلف دول العالم وأفريقيا".
يذكر أن مطار النفيضة الحمامات التونسي الدولي يستضيف على مدار 5 أيام المعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء بتنظيم وزارة النقل بمعية وزارة الدفاع الوطني تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك بمشاركة 50 دولة رفيعة المستوى ونحو 110 شركة أجنبية عارضة في مجال صناعة الطيران والدفاع.
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