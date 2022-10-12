https://sputnikarabic.ae/20221012/وعود-الناتو-المنكوثة-لروسيا-1068924661.html
وعود الناتو المنكوثة لروسيا
وعود الناتو المنكوثة لروسيا
قال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال كلمة ألقاها في مؤسسة "تشارلز أوف أنتويرب" في مدريد، إن الناتو لم يتمكن من الوفاء ببعض وعوده لروسيا. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T08:43+0000
2022-10-12T08:43+0000
2022-10-12T08:43+0000
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ووفقا له، من خلال حماية أوكرانيا، فإن أوروبا "تدافع عن نفسها". كما قال المسؤول السياسي إن الاتحاد الأوروبي عليه "التزامات عديدة" تجاه كييف.اعترف بوريل بأن "الناتو" لم يتمكن من الوفاء ببعض الوعود لروسيا، وأضاف: "إنها تتراوح من المالية إلى العسكرية إلى الاقتصادية. وهذه هي الطريقة التي يجب أن تستمر بها".
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وعود الناتو المنكوثة لروسيا
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قال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال كلمة ألقاها في مؤسسة "تشارلز أوف أنتويرب" في مدريد، إن الناتو لم يتمكن من الوفاء ببعض وعوده لروسيا.
قال بوريل: "لست راضيًا عن المنطق والحجج التي يبرر بها الكثيرون، بمن فيهم أصدقائي... العدوان.. بالقول إن الناتو لم يف بوعوده. ذلك ممكن. هذا هو التاريخ. لا شيء من هذا يبرر ما يحدث".
جوزيب بوريل
رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي
ووفقا له، من خلال حماية أوكرانيا، فإن أوروبا "تدافع عن نفسها". كما قال المسؤول السياسي إن الاتحاد الأوروبي عليه "التزامات عديدة" تجاه كييف.
اعترف بوريل بأن "الناتو" لم يتمكن من الوفاء ببعض الوعود لروسيا، وأضاف: "إنها تتراوح من المالية إلى العسكرية إلى الاقتصادية. وهذه هي الطريقة التي يجب أن تستمر بها".