https://sputnikarabic.ae/20221012/-ارتفاع-التضخم-السنوي-في-قطر-إلى-603-خلال-شهر-1068960784.html
ارتفاع التضخم السنوي في قطر إلى 6.03% خلال شهر
ارتفاع التضخم السنوي في قطر إلى 6.03% خلال شهر
أكد تقرير حكومي قطري، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم السنوي في البلاد إلى 6.03% خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. 12.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-12T19:59+0000
2022-10-12T19:59+0000
2022-10-12T19:59+0000
العالم العربي
قطر
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أفادت قناة "العربية"، مساء اليوم الأربعاء، بأن معدل التضخم السنوي في قطر قد ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 6.03%، وذلك في ظل زيادة أسعار قطاعات الترفيه والطاقة.ونقلت القناة عن تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، أن معدل التضخم قد ارتفع في سبتمبر 1.22% على أساس شهري، مقارنة مع شهر أغسطس/ آب الماضي.وأظهر جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار 7 مجموعات، أهمها مجموعة الترفيه والثقافة وذلك بنسبة 35.59%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 10.65%.وتأتي مجموعة الغذاء والمشروبات في المرتبة الثالثة بنسبة 4.06%، وتلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.69%، فيما جاءت بعدهما مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.36%، حيث أشار تقرير الجهاز الحكومي القطري إلى أن مجموعة التعليم جاءت بعدها بنسبة 1.09%، وذلك كله في ظل ارتفاع طفيف في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.05%.وعلى الرغم من حدوث ارتفاع واضح في المجموعات السابقة، فإنه في المقابل هناك انخفاض ملموس في بعض المجموعات، أبرزها الصحة بنسبة 3.38%، والاتصالات بنسبة 0.98%، وتلتهما السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6%، ومجموعة النقل بنسبة 0.4%.
https://sputnikarabic.ae/20221007/مسؤول-قطري-بيع-قرابة-25-مليون-تذكرة-من-أصل-31-مليون-مخصصة-للجماهير-1068737624.html
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العالم العربي, قطر
ارتفاع التضخم السنوي في قطر إلى 6.03% خلال شهر
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أكد تقرير حكومي قطري، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم السنوي في البلاد إلى 6.03% خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
أفادت قناة
"العربية"، مساء اليوم الأربعاء، بأن معدل التضخم السنوي في قطر قد ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 6.03%، وذلك في ظل زيادة أسعار قطاعات الترفيه والطاقة.
ونقلت القناة عن تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، أن معدل التضخم قد ارتفع في سبتمبر 1.22% على أساس شهري، مقارنة مع شهر أغسطس/ آب الماضي.
وأظهر جهاز التخطيط والإحصاء القطري
أن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار 7 مجموعات، أهمها مجموعة الترفيه والثقافة وذلك بنسبة 35.59%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 10.65%.
وتأتي مجموعة الغذاء والمشروبات في المرتبة الثالثة بنسبة 4.06%، وتلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.69%، فيما جاءت بعدهما مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية
بنسبة 1.36%، حيث أشار تقرير الجهاز الحكومي القطري إلى أن مجموعة التعليم جاءت بعدها بنسبة 1.09%، وذلك كله في ظل ارتفاع طفيف في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.05%.
وعلى الرغم من حدوث ارتفاع واضح في المجموعات السابقة، فإنه في المقابل هناك انخفاض ملموس في بعض المجموعات، أبرزها الصحة بنسبة 3.38%، والاتصالات بنسبة 0.98%، وتلتهما السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6%، ومجموعة النقل بنسبة 0.4%.