https://sputnikarabic.ae/20221013/أردوغان-أنقرة-وموسكو-تستطيعان-تحديد-الدول-المحتاجة-للمنتجات-الزراعية-الروسية-1068983063.html
أردوغان: أنقرة وموسكو تستطيعان تحديد الدول المحتاجة للمنتجات الزراعية الروسية
أردوغان: أنقرة وموسكو تستطيعان تحديد الدول المحتاجة للمنتجات الزراعية الروسية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في أستانا أن تركيا وروسيا الاتحادية يمكنهما العمل معا لتحديد الدول... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T11:26+0000
2022-10-13T11:26+0000
2022-10-13T11:26+0000
روسيا
العالم
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وقال أردوغان: "يمكننا (روسيا وتركيا) العمل معا لتحديد تلك البلدان التي تحتاج إلى منتجات روسية. ومن المهم بالنسبة لنا أن يتم تسليم المنتجات على وجه التحديد إلى البلدان المحتاجة".وبدوره، قال بوتين لنظيره التركي: "على الرغم من كل الصعوبات المرتبطة بالقيود الصحية والسياسية، إلا أننا نجد فرصا للالتقاء بانتظام والتواصل، وهذا يعطي نتائج جيدة يجب أن أشير إلى أن جميع اتفاقياتنا التي تم التوصل إليها خلال زيارتك إلى سوتشي في أغسطس من هذا العام.”وأضاف بوتين بالقول: "الحمد لله أنابيب السيل التركي تعمل بنجاح رغم محاولات التفجير"، مؤكدا على أهمية فكرة إنشاء منصة ومركز للغاز في تركيا بحيث يكون ليس فقط للتسليم، ولكن أيضًا لتحديد الأسعار.ووصل الرئيس الروسي إلى أستانا صباح يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، وفي اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة وقمة روسيا وآسيا الوسطى.
https://sputnikarabic.ae/20221013/بوتين-مستعدون-لإنشاء-مركز-للغاز-في-تركيا-لتوزيعه-وتحديد-سعره--1068981027.html
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روسيا, العالم
أردوغان: أنقرة وموسكو تستطيعان تحديد الدول المحتاجة للمنتجات الزراعية الروسية
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في أستانا أن تركيا وروسيا الاتحادية يمكنهما العمل معا لتحديد الدول المحتاجة إلى المنتجات الزراعية الروسية.
وقال أردوغان: "يمكننا (روسيا وتركيا) العمل معا لتحديد تلك البلدان التي تحتاج إلى منتجات روسية. ومن المهم بالنسبة لنا أن يتم تسليم المنتجات على وجه التحديد إلى البلدان المحتاجة
".
وتابع أردوغان: "حتى لو أزعجت هذه الخطوات المشتركة بين تركيا وروسيا بعض الدوائر المعروفة، لكنها (الخطوات) ستسعد الدول المحتاجة. إن تصميمنا ومفاوضات زملائنا في هذا الصدد مهمة للغاية وستقوي علاقاتنا".
وبدوره، قال بوتين لنظيره التركي
: "على الرغم من كل الصعوبات المرتبطة بالقيود الصحية والسياسية، إلا أننا نجد فرصا للالتقاء بانتظام والتواصل، وهذا يعطي نتائج جيدة يجب أن أشير إلى أن جميع اتفاقياتنا التي تم التوصل إليها خلال زيارتك إلى سوتشي في أغسطس من هذا العام.”
وأضاف بوتين بالقول: "الحمد لله أنابيب السيل التركي تعمل بنجاح رغم محاولات التفجير"، مؤكدا على أهمية فكرة إنشاء منصة ومركز للغاز في تركيا بحيث يكون ليس فقط للتسليم، ولكن أيضًا لتحديد الأسعار.
ووصل الرئيس الروسي إلى أستانا صباح يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث يشارك في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، وفي اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة وقمة روسيا وآسيا الوسطى.