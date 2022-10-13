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https://sputnikarabic.ae/20221013/أردوغان-هدف-تركيا-هو-التوصل-إلى-هدنة-في-أسرع-وقت-ممكن-في-أوكرانيا-1068966626.html
أردوغان: هدف تركيا هو التوصل إلى هدنة في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا
أردوغان: هدف تركيا هو التوصل إلى هدنة في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن هدف بلاده هو التوصل إلى هدنة في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T06:24+0000
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وقال أردوغان خلال قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا: "هدفنا الحفاظ على الزخم الذي تحقق، رغم الصعوبات على الأرض، والتوصل إلى التهدئة لوقف إراقة الدماء بأسرع وقت ممكن".وشدد الزعيم التركي على حقيقة توصل أنقرة إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية وتبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف.وذكرت الخدمة الصحفية لتوكاييف أنه "عقب المحادثات، وقع رئيسا كازاخستان وتركيا بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".بالإضافة إلى ذلك، وبحضور الرئيسين، وقع أعضاء الوفود الرسمية على عدد من الوثائق، من بينها اتفاقية حكومية للتعاون في مجال الرعاية الصحية والبيطرية وسلامة الغذاء، وكذلك مذكرات تفاهم في الثقافة والتوحيد والخدمات الاجتماعية.
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أردوغان: هدف تركيا هو التوصل إلى هدنة في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا

06:24 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 06:40 GMT 13.10.2022)
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن هدف بلاده هو التوصل إلى هدنة في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا.
وقال أردوغان خلال قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا: "هدفنا الحفاظ على الزخم الذي تحقق، رغم الصعوبات على الأرض، والتوصل إلى التهدئة لوقف إراقة الدماء بأسرع وقت ممكن".

وشدد الزعيم التركي على حقيقة توصل أنقرة إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية وتبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف.
وذكرت الخدمة الصحفية لتوكاييف أنه "عقب المحادثات، وقع رئيسا كازاخستان وتركيا بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
بالإضافة إلى ذلك، وبحضور الرئيسين، وقع أعضاء الوفود الرسمية على عدد من الوثائق، من بينها اتفاقية حكومية للتعاون في مجال الرعاية الصحية والبيطرية وسلامة الغذاء، وكذلك مذكرات تفاهم في الثقافة والتوحيد والخدمات الاجتماعية.
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