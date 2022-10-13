https://sputnikarabic.ae/20221013/أمريكا-تطلب-من-دول-الناتو-زيادة-الإنفاق-العسكري-1069001481.html

أمريكا تطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق العسكري

أمريكا تطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق العسكري

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو شركاءها في "الناتو" إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما يتجاوز 2% من الناتج... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T17:01+0000

2022-10-13T17:01+0000

2022-10-13T17:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقب المشاركة في اجتماع لوزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل: "سنحث الدول على تجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب تصريح نشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.وزعم الوزير الأمريكي، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس، أن "حلف الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينجر للانخراط بالصراع في أوكرانيا".وأضاف ستولتنبرغ: "قررنا اليوم زيادة مخزون الذخيرة والمعدات، وتسريع عمليات التسليم، واستخدام إجراءات التخطيط الدفاعي للناتو لتقديم طلبات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج".وتابع ستولتنبرغ: "الناتو زاد وجوده البحري في بحر البلطيق عقب حادثة تسرب خطوط التيار الشمالي 1و2، ويراقب الوضع عن كثب".يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221013/البنتاغون-يقول-إن-الناتو-لا-يشكل-أي-تهديد-لروسيا-ولن-ينخرط-بالصراع-في-أوكرانيا-1069000127.html

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