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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221013/أمريكا-تطلب-من-دول-الناتو-زيادة-الإنفاق-العسكري-1069001481.html
أمريكا تطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق العسكري
أمريكا تطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق العسكري
صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو شركاءها في "الناتو" إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما يتجاوز 2% من الناتج... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T17:01+0000
2022-10-13T17:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقب المشاركة في اجتماع لوزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل: "سنحث الدول على تجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب تصريح نشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.وزعم الوزير الأمريكي، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس، أن "حلف الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينجر للانخراط بالصراع في أوكرانيا".وأضاف ستولتنبرغ: "قررنا اليوم زيادة مخزون الذخيرة والمعدات، وتسريع عمليات التسليم، واستخدام إجراءات التخطيط الدفاعي للناتو لتقديم طلبات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج".وتابع ستولتنبرغ: "الناتو زاد وجوده البحري في بحر البلطيق عقب حادثة تسرب خطوط التيار الشمالي 1و2، ويراقب الوضع عن كثب".يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221013/البنتاغون-يقول-إن-الناتو-لا-يشكل-أي-تهديد-لروسيا-ولن-ينخرط-بالصراع-في-أوكرانيا-1069000127.html
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العالم
العالم

أمريكا تطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق العسكري

17:01 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / ALEX WONGإصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا
إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو شركاءها في "الناتو" إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقب المشاركة في اجتماع لوزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل: "سنحث الدول على تجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب تصريح نشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.
وزعم الوزير الأمريكي، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس، أن "حلف الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينجر للانخراط بالصراع في أوكرانيا".

وأضاف أوستن أنه "نقدم لكييف المساعدات في الوقت الذي تحتاج إليه ولكن بعض المنظومات الدفاعية يستغرق إرسالها سنوات".

وأضاف ستولتنبرغ: "قررنا اليوم زيادة مخزون الذخيرة والمعدات، وتسريع عمليات التسليم، واستخدام إجراءات التخطيط الدفاعي للناتو لتقديم طلبات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج".
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
البنتاغون يقول إن الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينخرط بالصراع في أوكرانيا
16:40 GMT
وتابع ستولتنبرغ: "الناتو زاد وجوده البحري في بحر البلطيق عقب حادثة تسرب خطوط التيار الشمالي 1و2، ويراقب الوضع عن كثب".
يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
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