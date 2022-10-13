https://sputnikarabic.ae/20221013/أمريكا-تطلب-من-دول-الناتو-زيادة-الإنفاق-العسكري-1069001481.html
أمريكا تطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق العسكري
أمريكا تطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق العسكري
صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو شركاءها في "الناتو" إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما يتجاوز 2% من الناتج... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T17:01+0000
2022-10-13T17:01+0000
2022-10-13T17:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقب المشاركة في اجتماع لوزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل: "سنحث الدول على تجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب تصريح نشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.وزعم الوزير الأمريكي، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس، أن "حلف الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينجر للانخراط بالصراع في أوكرانيا".وأضاف ستولتنبرغ: "قررنا اليوم زيادة مخزون الذخيرة والمعدات، وتسريع عمليات التسليم، واستخدام إجراءات التخطيط الدفاعي للناتو لتقديم طلبات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج".وتابع ستولتنبرغ: "الناتو زاد وجوده البحري في بحر البلطيق عقب حادثة تسرب خطوط التيار الشمالي 1و2، ويراقب الوضع عن كثب".يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221013/البنتاغون-يقول-إن-الناتو-لا-يشكل-أي-تهديد-لروسيا-ولن-ينخرط-بالصراع-في-أوكرانيا-1069000127.html
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العالم
أمريكا تطلب من دول "الناتو" زيادة الإنفاق العسكري
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صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو شركاءها في "الناتو" إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بما يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي عقب المشاركة في اجتماع لوزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل: "سنحث الدول على تجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، بحسب تصريح نشر على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.
وزعم الوزير الأمريكي، في كلمة متلفزة
، اليوم الخميس، أن "حلف الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينجر للانخراط بالصراع في أوكرانيا".
وأضاف أوستن أنه "نقدم لكييف المساعدات في الوقت الذي تحتاج إليه ولكن بعض المنظومات الدفاعية يستغرق إرسالها سنوات".
وأضاف ستولتنبرغ: "قررنا اليوم زيادة مخزون الذخيرة والمعدات، وتسريع عمليات التسليم، واستخدام إجراءات التخطيط الدفاعي للناتو لتقديم طلبات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج".
وتابع ستولتنبرغ: "الناتو زاد وجوده البحري في بحر البلطيق عقب حادثة تسرب خطوط التيار الشمالي 1و2
، ويراقب الوضع عن كثب".
يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.