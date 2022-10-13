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https://sputnikarabic.ae/20221013/أمير-قطر-يبدأ-زيارة-عمل-إلى-تركيا-1069006577.html
أمير قطر يبدأ زيارة عمل إلى تركيا
أمير قطر يبدأ زيارة عمل إلى تركيا
وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، لمدينة إسطنبول التركية، في زيارة عمل. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T20:19+0000
2022-10-13T20:19+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن: "الأمير تميم يترأس خلال الزيارة مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية".وأضافت الوكالة أن الدورة الثامنة سوف تتناول سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما تتناول التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.يذكر أن اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا تأسست، في ديسمبر/ كانون الأول 2014.وبشكل سنوي، يتم عقد اجتماعات اللجنة الاستراتيجية على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.
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أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم

أمير قطر يبدأ زيارة عمل إلى تركيا

20:19 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / KAYHAN OZERأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / KAYHAN OZER
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وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، لمدينة إسطنبول التركية، في زيارة عمل.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن: "الأمير تميم يترأس خلال الزيارة مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية".
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وأضافت الوكالة أن الدورة الثامنة سوف تتناول سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تتناول التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
يذكر أن اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا تأسست، في ديسمبر/ كانون الأول 2014.
وبشكل سنوي، يتم عقد اجتماعات اللجنة الاستراتيجية على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.
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