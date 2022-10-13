https://sputnikarabic.ae/20221013/أمير-قطر-يتلقى-رسالة-من-الرئيس-الأمريكي-بشأن-العلاقات-الثنائية-1068985042.html

أمير قطر يتلقى رسالة من الرئيس الأمريكي بشأن العلاقات الثنائية

أمير قطر يتلقى رسالة من الرئيس الأمريكي بشأن العلاقات الثنائية

تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، رسالة نصية من الرئيس الأمريكي جو بايدن. 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T11:51+0000

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وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن رسالة بايدن إلى أمير قطر جاءت بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.يشار إلى أن الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري تسلم الرسالة خلال استقباله صباح اليوم إليزابيث شيروود راندال، مستشارة البيت الأبيض للأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق لها.واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، لا سيما التعاون في تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .وفي وقت سابق، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .وأشار بوتين إلى أن هذا يشمل المجالات المطلوبة اليوم، مثل الأدوية وإنتاج الأسمدة والبنية التحتية، موضحا أنه "أمر رائع جدا وسنواصل القيام به بكل سرور".وأَضاف الرئيس الروسي: "أريد أن أقول إنني سأكون سعيدا جدا برؤيتكم مرة أخرى. كما هو متفق عليه، سنكون سعداء برؤيتكم في روسيا".من جانبه قال أمير قطر: وأضاف أمير قطر "قطر لديها استثمارات كثيرة في الاقتصاد الروسي، وهذه الاستثمارات ناجحة للغاية. كما أشرتم، فإن حجم التبادل التجاري بين بلدينا لا يتوافق بشكل كامل مع تفاعلنا على المستوى السياسي، لكن لدينا فرصة زيادته بفضل التفاعل في جميع المجالات، ذكرتم هذه المجالات. هناك أيضا آفاق في البنية التحتية والطاقة والزراعة ومجالات أخرى".

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