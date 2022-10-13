https://sputnikarabic.ae/20221013/أمير-قطر-يتلقى-رسالة-من-الرئيس-الأمريكي-بشأن-العلاقات-الثنائية-1068985042.html
أمير قطر يتلقى رسالة من الرئيس الأمريكي بشأن العلاقات الثنائية
أمير قطر يتلقى رسالة من الرئيس الأمريكي بشأن العلاقات الثنائية
تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، رسالة نصية من الرئيس الأمريكي جو بايدن. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T11:51+0000
2022-10-13T11:51+0000
2022-10-13T11:52+0000
العالم العربي
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057168744_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_009de82c6855f5a1b6912651aa1eea59.jpg
وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن رسالة بايدن إلى أمير قطر جاءت بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.يشار إلى أن الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري تسلم الرسالة خلال استقباله صباح اليوم إليزابيث شيروود راندال، مستشارة البيت الأبيض للأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق لها.واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، لا سيما التعاون في تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .وفي وقت سابق، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .وأشار بوتين إلى أن هذا يشمل المجالات المطلوبة اليوم، مثل الأدوية وإنتاج الأسمدة والبنية التحتية، موضحا أنه "أمر رائع جدا وسنواصل القيام به بكل سرور".وأَضاف الرئيس الروسي: "أريد أن أقول إنني سأكون سعيدا جدا برؤيتكم مرة أخرى. كما هو متفق عليه، سنكون سعداء برؤيتكم في روسيا".من جانبه قال أمير قطر: وأضاف أمير قطر "قطر لديها استثمارات كثيرة في الاقتصاد الروسي، وهذه الاستثمارات ناجحة للغاية. كما أشرتم، فإن حجم التبادل التجاري بين بلدينا لا يتوافق بشكل كامل مع تفاعلنا على المستوى السياسي، لكن لدينا فرصة زيادته بفضل التفاعل في جميع المجالات، ذكرتم هذه المجالات. هناك أيضا آفاق في البنية التحتية والطاقة والزراعة ومجالات أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20221012/سياسي-قطري-يتحدث-عن-تنافس-خليجي-للوساطة-بين-روسيا-والغرب-والدوحة-الأقرب-لقيادة-الملف-1068962217.html
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057168744_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5b58154fd318fbd0088a5a2671b6d58.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية
أمير قطر يتلقى رسالة من الرئيس الأمريكي بشأن العلاقات الثنائية
11:51 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 11:52 GMT 13.10.2022) تابعنا عبر
تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، رسالة نصية من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت صحيفة
"الشرق" القطرية إن رسالة بايدن إلى أمير قطر جاءت بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري تسلم الرسالة خلال استقباله صباح اليوم إليزابيث شيروود راندال، مستشارة البيت الأبيض للأمن الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق لها.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، لا سيما التعاون في تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
وفي وقت سابق، التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، اليوم الخميس، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .
وقال الرئيس بوتين خلال اللقاء: "العلاقات بين قطر وروسيا تتطور بنجاح. لا يزال حجم تجارتنا صغيرا، لكنه يميل إلى الزيادة، بفضل مشاركتكم، يتم تنفيذ النشاط الاستثماري أيضًا بشكل مباشر، ويجب أن أقول إنه متنوع للغاية، ويتم الاستثمار في مجموعة متنوعة من المجالات".
وأشار بوتين إلى أن هذا يشمل المجالات المطلوبة اليوم، مثل الأدوية وإنتاج الأسمدة والبنية التحتية، موضحا أنه "أمر رائع جدا وسنواصل القيام به بكل سرور".
وأَضاف الرئيس الروسي: "أريد أن أقول إنني سأكون سعيدا جدا برؤيتكم مرة أخرى. كما هو متفق عليه، سنكون سعداء برؤيتكم في روسيا".
من جانبه قال أمير قطر: وأضاف أمير قطر "قطر لديها استثمارات كثيرة في الاقتصاد الروسي، وهذه الاستثمارات ناجحة للغاية. كما أشرتم، فإن حجم التبادل التجاري بين بلدينا لا يتوافق بشكل كامل مع تفاعلنا على المستوى السياسي، لكن لدينا فرصة زيادته بفضل التفاعل في جميع المجالات، ذكرتم هذه المجالات. هناك أيضا آفاق في البنية التحتية والطاقة والزراعة ومجالات أخرى".