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https://sputnikarabic.ae/20221013/أوكرانيا-تطلق-إنذارات-الجوية-في-مختلف-المدن-والمناطق-1068987881.html
أوكرانيا تطلق إنذارات الجوية في مختلف المدن والمناطق
أوكرانيا تطلق إنذارات الجوية في مختلف المدن والمناطق
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، بأن السلطات الأوكرانية أطلقت إنذارات جوية في مختلف المدن والمناطق. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T13:16+0000
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وذكرت وكالة "سترانا" الأوكرانية أن انطلاق الإنذارات جاء مع تجدد الغارات الجوية العسكرية على مختلف الأراضي الأوكرانية.وحذرت السلطات مناطق أوديسا وتشيركاسي وريفني وبولتافا وسومي وكييف رسميًا من الغارة الجوية.
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أوكرانيا تطلق إنذارات الجوية في مختلف المدن والمناطق

13:16 GMT 13.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، بأن السلطات الأوكرانية أطلقت إنذارات جوية في مختلف المدن والمناطق.
وذكرت وكالة "سترانا" الأوكرانية أن انطلاق الإنذارات جاء مع تجدد الغارات الجوية العسكرية على مختلف الأراضي الأوكرانية.
وحذرت السلطات مناطق أوديسا وتشيركاسي وريفني وبولتافا وسومي وكييف رسميًا من الغارة الجوية.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:26 GMT
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