https://sputnikarabic.ae/20221013/أوكرانيا-تطلق-إنذارات-الجوية-في-مختلف-المدن-والمناطق-1068987881.html
أوكرانيا تطلق إنذارات الجوية في مختلف المدن والمناطق
أوكرانيا تطلق إنذارات الجوية في مختلف المدن والمناطق
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، بأن السلطات الأوكرانية أطلقت إنذارات جوية في مختلف المدن والمناطق. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T13:16+0000
2022-10-13T13:16+0000
2022-10-13T13:16+0000
العالم
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وذكرت وكالة "سترانا" الأوكرانية أن انطلاق الإنذارات جاء مع تجدد الغارات الجوية العسكرية على مختلف الأراضي الأوكرانية.وحذرت السلطات مناطق أوديسا وتشيركاسي وريفني وبولتافا وسومي وكييف رسميًا من الغارة الجوية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا تطلق إنذارات الجوية في مختلف المدن والمناطق
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، بأن السلطات الأوكرانية أطلقت إنذارات جوية في مختلف المدن والمناطق.
وذكرت وكالة "سترانا" الأوكرانية أن انطلاق الإنذارات جاء مع تجدد الغارات الجوية العسكرية على مختلف الأراضي الأوكرانية.
وحذرت السلطات مناطق أوديسا وتشيركاسي وريفني وبولتافا وسومي وكييف رسميًا من الغارة الجوية.