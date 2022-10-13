https://sputnikarabic.ae/20221013/إعلام-السلطات-الأمريكية-تخطط-لحظر-مبيعات-أجهزة-الاتصالات-الجديدة-لـ-هواوي-و-زد-تي-إي-الصينيتين-1068986426.html
إعلام: السلطات الأمريكية تخطط لحظر مبيعات أجهزة الاتصالات الجديدة لـ "هواوي و زد تي إي" الصينيتين
إعلام: السلطات الأمريكية تخطط لحظر مبيعات أجهزة الاتصالات الجديدة لـ "هواوي و زد تي إي" الصينيتين
قالت تقارير إعلامية إن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية وهي الجهة التنظيمية بالولايات المتحدة لمبيعات الاتصالات، تخطط لحظر مبيعات الأجهزة الجديدة التي... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T12:33+0000
2022-10-13T12:33+0000
2022-10-13T12:33+0000
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ووفقا لموقع أكسيوس تخطط لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) لحظر مبيعات أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية الجديدة التي تصنعها عملاقتا التكنولوجيا الصينيان هواوي وزد تي إي في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.وأكد الموقع أن رئيسة لجنة الاتصالات الفدرالية جيسيكا روزنوورسيل، شاركت في الـ5 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مسودة أمر مع زملائها المفوضين من شأنه أن يحظر عمليا مبيعات أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية الجديدة في الولايات المتحدة التي تنتجها هواوي وزد تي إي، لأنها تعتبر تهديدًا للأمن القومي.ونقل عن المصادر قولها إن الأمر الذي لم يتم التصويت عليه بعد، سيحدد أيضًا قابلية تطبيق الحظر على مبيعات معدات المراقبة بالفيديو المستخدمة للسلامة العامة.ولن ينطبق الحظر إلا على الأجهزة حديثة الصنع، مما يعني أن الشركات ستكون قادرة على الاستمرار في بيع الأجهزة التي تمت الموافقة عليها من قبل FFC في الماضي.طالع أيضا: هواوي تعلق على تمديد وقف تنفيذ الحظر الأمريكي
https://sputnikarabic.ae/20190625/حظر-هواوي-شركات-اتصالات-أمريكية-إريكسون-نوكيا-1041936914.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: السلطات الأمريكية تخطط لحظر مبيعات أجهزة الاتصالات الجديدة لـ "هواوي و زد تي إي" الصينيتين
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قالت تقارير إعلامية إن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية وهي الجهة التنظيمية بالولايات المتحدة لمبيعات الاتصالات، تخطط لحظر مبيعات الأجهزة الجديدة التي تنتجها شركتا هواوي وزد تي إي الصينيتين.
ووفقا لموقع
أكسيوس تخطط لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) لحظر مبيعات أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية الجديدة التي تصنعها عملاقتا التكنولوجيا الصينيان هواوي وزد تي إي في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وأكد الموقع أن رئيسة لجنة الاتصالات الفدرالية جيسيكا روزنوورسيل، شاركت في الـ5 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مسودة أمر مع زملائها المفوضين من شأنه أن يحظر عمليا مبيعات أجهزة الاتصالات السلكية
واللاسلكية الجديدة في الولايات المتحدة التي تنتجها هواوي وزد تي إي، لأنها تعتبر تهديدًا للأمن القومي.
ونقل عن المصادر قولها إن الأمر الذي لم يتم التصويت عليه بعد، سيحدد أيضًا قابلية تطبيق الحظر على مبيعات معدات المراقبة بالفيديو المستخدمة للسلامة العامة.
ولفت إلى أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على الشركات الصينية مثل هيتيرا وهيك فيجين وغيرها.
ولن ينطبق الحظر إلا على الأجهزة حديثة الصنع، مما يعني أن الشركات ستكون قادرة على الاستمرار في بيع الأجهزة التي تمت الموافقة عليها من قبل FFC في الماضي.