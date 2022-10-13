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https://sputnikarabic.ae/20221013/ابن-راشد-يطلق-برنامجا-يستهدف-تصدير-منتجات-تكنولوجية-إماراتية-بـ-15-مليار-درهم-سنوياً-حتى-2031--1068983886.html
ابن راشد يطلق برنامجا يستهدف تصدير منتجات تكنولوجية إماراتية بـ 15 مليار درهم سنوياً حتى 2031
ابن راشد يطلق برنامجا يستهدف تصدير منتجات تكنولوجية إماراتية بـ 15 مليار درهم سنوياً حتى 2031
أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة الإماراتي برنامج التحول التكنولوجي والذي يستهدف تحقيق الريادة العالمية في مجال التطوير والابتكار في... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T11:36+0000
2022-10-13T11:36+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لموقع الإمارات اليوم، قال ابن راشد: " أطلقنا برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية"، لافتا إلى أن "البرنامج يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي".وأوضح حاكم دبي أن البرناكمج يتضمن "إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي، والتي تستهدف تصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنوياً".يشار إلى أن إطلاق البرنامج جاء خلال فعالية خاصة في "قصر الوطن" بالعاصمة أبوظبي، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20211211/الإمارات-تفتتح-ملحقية-التعليم-وعلوم-التكنولوجيا-في-القاهرة--1053807440.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

ابن راشد يطلق برنامجا يستهدف تصدير منتجات تكنولوجية إماراتية بـ 15 مليار درهم سنوياً حتى 2031

11:36 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة الإماراتي برنامج التحول التكنولوجي والذي يستهدف تحقيق الريادة العالمية في مجال التطوير والابتكار في تكنولوجيات المستقبل.
ووفقا لموقع الإمارات اليوم، قال ابن راشد: " أطلقنا برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية"، لافتا إلى أن "البرنامج يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي".
مدينة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
الإمارات تفتتح ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في القاهرة
11 ديسمبر 2021, 11:41 GMT
وأوضح حاكم دبي أن البرناكمج يتضمن "إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي، والتي تستهدف تصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنوياً".

فيما شدد نائب رئيس الدولة الإماراتي أن الهدف الأكبر هو تحقيق "نقلة نوعية لأتمتة الصناعة"، أوضح أنه "من خلال التكنولوجيا المتقدمة نرى فرصاً لتحقيق أولوياتنا الوطنية وطموحاتنا للخمسين عاماً القادمة.. البرنامج سيكون ممكناً لمطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة لتجريب التكنولوجيا في الإمارات والانطلاق منها لمشاريع تحولية عالمية ذات أثر ملموس".

يشار إلى أن إطلاق البرنامج جاء خلال فعالية خاصة في "قصر الوطن" بالعاصمة أبوظبي، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات.
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