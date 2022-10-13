https://sputnikarabic.ae/20221013/اختيار-شخصية-إماراتية-كأول-عربي-يرأس-المنظمة-الدولية-للمشغلين-النوويين-1068993624.html
اختيار شخصية إماراتية كأول عربي يرأس المنظمة الدولية للمشغلين النوويين
اختيار شخصية إماراتية كأول عربي يرأس المنظمة الدولية للمشغلين النوويين
اختار تصويت على رئاسة المنظمة الدولية للمشغلين النووين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، رئيسا لها. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T14:44+0000
2022-10-13T14:44+0000
2022-10-13T14:44+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لموقع "الإمارات اليوم" فإن التصويت الذي تم في العاصمة التشيكية، براغ، خلال الاجتماع العام للمنظمة، قد اختار الحمادي كأول إماراتي وعربي يرأس المنظمة الدولية للمشغلين االنوويين.وحسب الموقع فإن الحمادي سيقود "مجلس إدارة المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، الذي يضم ثلاثة أعضاء من المراكز الإقليمية في العديد من الدول، ويتولى تعزيز المشاركة المباشرة للأعضاء لضمان تنفيذ مهمات المنظمة بنجاح".وانضمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، وانتُخب الحمادي في مجلس إدارة مركز أطلنطا في الولايات المتحدة الامريكية التابع للمنظمة في أغسطس/ آب 2015.طالع أيضا: الإمارات... هيئة الرقابة النووية تكشف مدى قوة محطة "براكة" بعد هجمات "الحوثيين"
https://sputnikarabic.ae/20220912/الإمارات-وفد-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يختتم-زيارته-لمحطات-براكة-النووية-1067655166.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
اختيار شخصية إماراتية كأول عربي يرأس المنظمة الدولية للمشغلين النوويين
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اختار تصويت على رئاسة المنظمة الدولية للمشغلين النووين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، رئيسا لها.