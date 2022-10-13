https://sputnikarabic.ae/20221013/ارتفاع-مبيعات-المصدرين-الروس-من-العملات-الأجنبية-إلى-21-مليار-دولار-في-سبتمبر-1069007641.html
ارتفاع مبيعات المصدرين الروس من العملات الأجنبية إلى 21 مليار دولار في سبتمبر
ارتفاع مبيعات المصدرين الروس من العملات الأجنبية إلى 21 مليار دولار في سبتمبر
بلغ صافي مبيعات شركات التصدير الروسية للعملات الأجنبية، 21 مليار دولار خلال سبتمبر/ أيلول، بحسب تقرير نشره البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
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اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وكانت مؤسسات الائتمان المهمة من الناحية النظامية، الوكيل الرئيسي الذي يتعامل مع عائدات العملات الأجنبية للمصدرين- أكبر بائع للعملات في السوق.وارتفع صافي مبيعات هذه المؤسسات في الشهر الماضي من 431.1 مليار روبل (6.7 مليار دولار) إلى 693.6 مليار روبل (10.9 مليار دولار). وإجمالا، نما صافي المبيعات لأكبر المصدرين إلى 21 مليار دولار في سبتمبر من 20.8 مليار دولار في أغسطس/ آب.وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فإن المشترين الرئيسيين للعملة الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي هم البنوك التي لا تنتمي إلى فئة مؤسسات الائتمان المهمة من الناحية النظامية.وأشار المصرف أيضا إلى زيادة حجم المشتريات التي أجرتها هذه البنوك إلى 544.3 مليار روبل (8.5 مليار دولار) في سبتمبر، وهو ما يزيد بنسبة 70% عن أغسطس.كما أشار التقرير إلى أن الأفراد اشتروا عملات أجنبية بقيمة إجمالية بلغت 139.4 مليار روبل (2.2 مليار دولار) في سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك ما يعادل 22.7 مليار روبل (355 مليون دولار) من اليوان.
https://sputnikarabic.ae/20221012/النقد-الدولي-يتوقع-انخفاض-ديون-روسيا-وارتفاع-إيرداتها-في-السنوات-المقبلة-1068952906.html
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اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم
اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم
ارتفاع مبيعات المصدرين الروس من العملات الأجنبية إلى 21 مليار دولار في سبتمبر
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بلغ صافي مبيعات شركات التصدير الروسية للعملات الأجنبية، 21 مليار دولار خلال سبتمبر/ أيلول، بحسب تقرير نشره البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس.
موسكو - سبوتنيك
. وكانت مؤسسات الائتمان المهمة من الناحية النظامية، الوكيل الرئيسي الذي يتعامل مع عائدات العملات الأجنبية للمصدرين- أكبر بائع للعملات في السوق.
وارتفع صافي مبيعات هذه المؤسسات في الشهر الماضي من 431.1 مليار روبل (6.7 مليار دولار) إلى 693.6 مليار روبل (10.9 مليار دولار). وإجمالا، نما صافي المبيعات لأكبر المصدرين إلى 21 مليار دولار في سبتمبر من 20.8 مليار دولار في أغسطس/ آب.
وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي
، فإن المشترين الرئيسيين للعملة الأجنبية في سوق الصرف الأجنبي هم البنوك التي لا تنتمي إلى فئة مؤسسات الائتمان المهمة من الناحية النظامية.
وأشار المصرف أيضا إلى زيادة حجم المشتريات التي أجرتها هذه البنوك إلى 544.3 مليار روبل (8.5 مليار دولار) في سبتمبر، وهو ما يزيد بنسبة 70% عن أغسطس.
كما أشار التقرير إلى أن الأفراد اشتروا عملات أجنبية بقيمة إجمالية بلغت 139.4 مليار روبل (2.2 مليار دولار) في سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك ما يعادل 22.7 مليار روبل (355 مليون دولار) من اليوان.