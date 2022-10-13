https://sputnikarabic.ae/20221013/البرهان-يعتزم-زيارة-إثيوبيا-ولقاء-آبي-أحمد-1068988578.html
البرهان يعتزم زيارة إثيوبيا ولقاء آبي أحمد
البرهان يعتزم زيارة إثيوبيا ولقاء آبي أحمد
يعتزم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، زيارة إثيوبيا يوم السبت المقبل، حيث يلتقي رئيس الوزراء آبي أحمد علي، وذلك في ظل أوضاع متوترة... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T13:40+0000
2022-10-13T13:40+0000
2022-10-13T13:40+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
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الخرطوم - سبوتنيك. وصرح مسؤول رفيع بوزارة الخارجية السودانية لـ"سبوتنيك"، بأن البرهان "يزور إثيوبيا السبت المقبل للمشاركة في منتدى بحر دار في نسخته العاشرة"، مضيفا أن البرهان سوف يلتقي برئيس الوزراء الإثيوبي على هامش المنتدى.ويشارك في المنتدى عدد من قادة دول "مجموعة الإيقاد" وبعض رؤساء دول المنطقة لبحث قضايا المنطقة الأفريقية المتعلقة بالجفاف والنزاعات والكوارث المناخية، وكيفية مواجهتها.وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية بأن أديس أبابا استطاعت خلال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة "إظهار الصورة الدقيقة للبلاد".واعتبر المسؤول الإثيوبي أن بلاده "حققت نجاحا دبلوماسيا كبيرا في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".وقال إن الوفد الإثيوبي تمكن من شرح "النجاح الكبير الذي حققته البلاد" في مجال التعليم وحماية البيئة، وخاصة مبادرة البصمة الخضراء، التي تعتبر نموذجا يحتذى به لبقية العالم، وفق قوله.يُذكر أنه في 11 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا
البرهان يعتزم زيارة إثيوبيا ولقاء آبي أحمد
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يعتزم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، زيارة إثيوبيا يوم السبت المقبل، حيث يلتقي رئيس الوزراء آبي أحمد علي، وذلك في ظل أوضاع متوترة بين البلدين بسبب سد النهضة ومشكلات حدودية.
الخرطوم - سبوتنيك. وصرح مسؤول رفيع بوزارة الخارجية السودانية لـ"سبوتنيك"، بأن البرهان "يزور إثيوبيا السبت المقبل للمشاركة في منتدى بحر دار في نسخته العاشرة"، مضيفا أن البرهان سوف يلتقي برئيس الوزراء الإثيوبي على هامش المنتدى.
ويشارك في المنتدى عدد من قادة دول "مجموعة الإيقاد" وبعض رؤساء دول المنطقة لبحث قضايا المنطقة الأفريقية المتعلقة بالجفاف والنزاعات والكوارث المناخية، وكيفية مواجهتها.
وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية
بأن أديس أبابا استطاعت خلال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة "إظهار الصورة الدقيقة للبلاد".
واعتبر المسؤول الإثيوبي أن بلاده "حققت نجاحا دبلوماسيا كبيرا في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وقال إن الوفد الإثيوبي تمكن من شرح "النجاح الكبير الذي حققته البلاد" في مجال التعليم وحماية البيئة، وخاصة مبادرة البصمة الخضراء، التي تعتبر نموذجا يحتذى به لبقية العالم، وفق قوله.
يُذكر أنه في 11 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.