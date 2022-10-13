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البرهان يعتزم زيارة إثيوبيا ولقاء آبي أحمد
البرهان يعتزم زيارة إثيوبيا ولقاء آبي أحمد
يعتزم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، زيارة إثيوبيا يوم السبت المقبل، حيث يلتقي رئيس الوزراء آبي أحمد علي، وذلك في ظل أوضاع متوترة... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T13:40+0000
2022-10-13T13:40+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وصرح مسؤول رفيع بوزارة الخارجية السودانية لـ"سبوتنيك"، بأن البرهان "يزور إثيوبيا السبت المقبل للمشاركة في منتدى بحر دار في نسخته العاشرة"، مضيفا أن البرهان سوف يلتقي برئيس الوزراء الإثيوبي على هامش المنتدى.ويشارك في المنتدى عدد من قادة دول "مجموعة الإيقاد" وبعض رؤساء دول المنطقة لبحث قضايا المنطقة الأفريقية المتعلقة بالجفاف والنزاعات والكوارث المناخية، وكيفية مواجهتها.وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية بأن أديس أبابا استطاعت خلال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة "إظهار الصورة الدقيقة للبلاد".واعتبر المسؤول الإثيوبي أن بلاده "حققت نجاحا دبلوماسيا كبيرا في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".وقال إن الوفد الإثيوبي تمكن من شرح "النجاح الكبير الذي حققته البلاد" في مجال التعليم وحماية البيئة، وخاصة مبادرة البصمة الخضراء، التي تعتبر نموذجا يحتذى به لبقية العالم، وفق قوله.يُذكر أنه في 11 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.
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أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا

البرهان يعتزم زيارة إثيوبيا ولقاء آبي أحمد

13:40 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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يعتزم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، زيارة إثيوبيا يوم السبت المقبل، حيث يلتقي رئيس الوزراء آبي أحمد علي، وذلك في ظل أوضاع متوترة بين البلدين بسبب سد النهضة ومشكلات حدودية.
الخرطوم - سبوتنيك. وصرح مسؤول رفيع بوزارة الخارجية السودانية لـ"سبوتنيك"، بأن البرهان "يزور إثيوبيا السبت المقبل للمشاركة في منتدى بحر دار في نسخته العاشرة"، مضيفا أن البرهان سوف يلتقي برئيس الوزراء الإثيوبي على هامش المنتدى.
ويشارك في المنتدى عدد من قادة دول "مجموعة الإيقاد" وبعض رؤساء دول المنطقة لبحث قضايا المنطقة الأفريقية المتعلقة بالجفاف والنزاعات والكوارث المناخية، وكيفية مواجهتها.
وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية بأن أديس أبابا استطاعت خلال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة "إظهار الصورة الدقيقة للبلاد".
واعتبر المسؤول الإثيوبي أن بلاده "حققت نجاحا دبلوماسيا كبيرا في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".
وقال إن الوفد الإثيوبي تمكن من شرح "النجاح الكبير الذي حققته البلاد" في مجال التعليم وحماية البيئة، وخاصة مبادرة البصمة الخضراء، التي تعتبر نموذجا يحتذى به لبقية العالم، وفق قوله.
يُذكر أنه في 11 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، في ظل التوتر بين أديس أبابا من ناحية ومصر والسودان من ناحية أخرى، بسبب ما تعتبره الدولتان تأثيرا ًسلبياً للسد على حصصهما المائية من نهر النيل.
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