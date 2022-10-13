https://sputnikarabic.ae/20221013/البنتاغون-يقول-إن-الناتو-لا-يشكل-أي-تهديد-لروسيا-ولن-ينخرط-بالصراع-في-أوكرانيا-1069000127.html

البنتاغون يقول إن الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينخرط بالصراع في أوكرانيا

البنتاغون يقول إن الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينخرط بالصراع في أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لا يشكل أي تهديد لروسيا، ولن ينجر للانخراط بالصراع في أوكرانيا. 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T16:40+0000

2022-10-13T16:40+0000

2022-10-13T16:41+0000

العالم

الناتو

وزير الدفاع الأمريكي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1048646812_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d58abfb0811288ec038c1fe1b603edc6.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير الأمريكي، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس إن "حلف الناتو لا يشكل أي تهديد لروسيا ولن ينجر للانخراط بالصراع في أوكرانيا".وأضاف أوستن أنه "نقدم لكييف المساعدات في الوقت الذي تحتاج إليه ولكن بعض المنظومات الدفاعية يستغرق إرسالها سنوات".وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالحلف: إن "وزراء دفاع دول الناتو قرروا زيادة المخزون من الأسلحة، وسيقدمون طلبيات طويلة الأجل مع الشركات المصنعة".وأضاف ستولتنبرغ: "قررنا اليوم زيادة مخزون الذخيرة والمعدات، وتسريع عمليات التسليم، واستخدام إجراءات التخطيط الدفاعي للناتو لتقديم طلبات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج".وتابع ستولتنبرغ: "الناتو زاد وجوه البحري في بحر البلطيق عقب حادثة تسرب خطوط التيار الشمالي 1و2، ويراقب الوضع عن كثب".يشار إلى أن وكالة "بلومبرغ" نقلت في وقت سابق عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن دولا في حلف شمال الأطلسي "ناتو" طالبت شركات الأسلحة بزيادة إنتاجها بهدف تجديد مخزوناتها.وذكرت المصادر للوكالة أن الدعم الذي تقدمه تلك الدول لأوكرانيا، تسبب في نقص المخزونات لديها، على نحو قد يستغرق سنوات لتعويضه.وأضافت الوكالة أن الدول الحليفة لأوكرانيا لن تتمكن من تزويد نظام كييف بالأسلحة اللازمة بالسرعة المطلوبة، لهذا السبب، ومن ثم فإنها تحث الشركات على زيادة الإنتاج للمساعدة في تجديد المخزونات ومواصلة دعم أوكرانيا بالأسلحة.يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221013/الناتو-يقرر-زيادة-مخزوناته-من-الأسلحة-1068998825.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الناتو, وزير الدفاع الأمريكي