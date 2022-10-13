عربي
https://sputnikarabic.ae/20221013/الجامعة-العربية-تؤكد-دعمها-للجهود-الوطنية-لتحقيق-حوار-شامل-بين-مكونات-الشعب-السوداني-1068987597.html
الجامعة العربية تؤكد دعمها للجهود الوطنية لتحقيق حوار شامل بين مكونات الشعب السوداني
الجامعة العربية تؤكد دعمها للجهود الوطنية لتحقيق حوار شامل بين مكونات الشعب السوداني
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة للجهود الوطنية لتحقيق حوار شامل بين مكونات الشعب السوداني. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T13:10+0000
2022-10-13T13:10+0000
العالم العربي
أخبار العالم العربي
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067039401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f4910c1ea61f1909764de608546f5db.jpg
وقال أبو الغيط خلال لقائه نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، جعفر الميرغني، إن الجامعة جاهزة "لبذل أي مساعي حميدة تطلب منها لدعم السلام والاستقرار في السودان".وبحسب بيان لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أكد أنه "يرحب على الدوام بلقاء المكونات الوطنية للشعب السوداني، واستضافة أي اجتماعات في مقر الجامعة العربية إذا ما ارتأت الأطراف السودانية ذلك".وأضاف البيان أن أبو الغيط اطلع بالمناسبة على الجهود الجارية لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الفترة الانتقالية في السودان على كافة المستويات بما يفضي إلى تحول ديمقراطي عبر حوار وطني شامل بين مكونات الشعب السوداني، ورؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي لتحقيق هذه الغاية الوطنية، والمرجعيات التي استند إليها "الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية" والتي شملت أهم الإعلانات والمبادرات والمواثيق الموقعة منذ عام 2019.ورحب أبو الغيط بموقف الحزب المبدئي الرافض لأي مساعٍ لإقصاء جامعة الدول العربية عن القيام بدورها في دعم السلام والاستقرار في السودان انطلاقا من انتماء السودان لأمته العربية.
https://sputnikarabic.ae/20211106/جامعة-الدول-العربية-تقرر-إرسال-وفد-رفيع-المستوى-للمساهمة-في-معالجة-الأزمة-بالسودان--1050634664.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067039401_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_52ea58ebd777ae1245e939cbd2948cf8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم

الجامعة العربية تؤكد دعمها للجهود الوطنية لتحقيق حوار شامل بين مكونات الشعب السوداني

13:10 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
تابعنا عبرTelegram
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة للجهود الوطنية لتحقيق حوار شامل بين مكونات الشعب السوداني.
وقال أبو الغيط خلال لقائه نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، جعفر الميرغني، إن الجامعة جاهزة "لبذل أي مساعي حميدة تطلب منها لدعم السلام والاستقرار في السودان".
وبحسب بيان لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أكد أنه "يرحب على الدوام بلقاء المكونات الوطنية للشعب السوداني، واستضافة أي اجتماعات في مقر الجامعة العربية إذا ما ارتأت الأطراف السودانية ذلك".
اجتماع جامعة الدول العربية بشأن القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2021
جامعة الدول العربية تقرر إرسال وفد رفيع المستوى للمساهمة في معالجة الأزمة بالسودان
6 نوفمبر 2021, 12:09 GMT
وأضاف البيان أن أبو الغيط اطلع بالمناسبة على الجهود الجارية لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الفترة الانتقالية في السودان على كافة المستويات بما يفضي إلى تحول ديمقراطي عبر حوار وطني شامل بين مكونات الشعب السوداني، ورؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي لتحقيق هذه الغاية الوطنية، والمرجعيات التي استند إليها "الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية" والتي شملت أهم الإعلانات والمبادرات والمواثيق الموقعة منذ عام 2019.
ورحب أبو الغيط بموقف الحزب المبدئي الرافض لأي مساعٍ لإقصاء جامعة الدول العربية عن القيام بدورها في دعم السلام والاستقرار في السودان انطلاقا من انتماء السودان لأمته العربية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала