https://sputnikarabic.ae/20221013/الجامعة-العربية-تؤكد-دعمها-للجهود-الوطنية-لتحقيق-حوار-شامل-بين-مكونات-الشعب-السوداني-1068987597.html
الجامعة العربية تؤكد دعمها للجهود الوطنية لتحقيق حوار شامل بين مكونات الشعب السوداني
الجامعة العربية تؤكد دعمها للجهود الوطنية لتحقيق حوار شامل بين مكونات الشعب السوداني
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة للجهود الوطنية لتحقيق حوار شامل بين مكونات الشعب السوداني. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T13:10+0000
2022-10-13T13:10+0000
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وقال أبو الغيط خلال لقائه نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، جعفر الميرغني، إن الجامعة جاهزة "لبذل أي مساعي حميدة تطلب منها لدعم السلام والاستقرار في السودان".وبحسب بيان لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أكد أنه "يرحب على الدوام بلقاء المكونات الوطنية للشعب السوداني، واستضافة أي اجتماعات في مقر الجامعة العربية إذا ما ارتأت الأطراف السودانية ذلك".وأضاف البيان أن أبو الغيط اطلع بالمناسبة على الجهود الجارية لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الفترة الانتقالية في السودان على كافة المستويات بما يفضي إلى تحول ديمقراطي عبر حوار وطني شامل بين مكونات الشعب السوداني، ورؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي لتحقيق هذه الغاية الوطنية، والمرجعيات التي استند إليها "الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية" والتي شملت أهم الإعلانات والمبادرات والمواثيق الموقعة منذ عام 2019.ورحب أبو الغيط بموقف الحزب المبدئي الرافض لأي مساعٍ لإقصاء جامعة الدول العربية عن القيام بدورها في دعم السلام والاستقرار في السودان انطلاقا من انتماء السودان لأمته العربية.
https://sputnikarabic.ae/20211106/جامعة-الدول-العربية-تقرر-إرسال-وفد-رفيع-المستوى-للمساهمة-في-معالجة-الأزمة-بالسودان--1050634664.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم
الجامعة العربية تؤكد دعمها للجهود الوطنية لتحقيق حوار شامل بين مكونات الشعب السوداني
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة للجهود الوطنية لتحقيق حوار شامل بين مكونات الشعب السوداني.
وقال أبو الغيط خلال لقائه نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، جعفر الميرغني، إن الجامعة جاهزة "لبذل أي مساعي حميدة تطلب منها لدعم السلام والاستقرار في السودان".
وبحسب بيان لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أكد أنه "يرحب على الدوام بلقاء المكونات الوطنية للشعب السوداني، واستضافة أي اجتماعات في مقر الجامعة العربية إذا ما ارتأت الأطراف السودانية
ذلك".
وأضاف البيان أن أبو الغيط اطلع بالمناسبة على الجهود الجارية لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الفترة الانتقالية في السودان على كافة المستويات بما يفضي إلى تحول ديمقراطي عبر حوار وطني شامل بين مكونات الشعب السوداني
، ورؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي لتحقيق هذه الغاية الوطنية، والمرجعيات التي استند إليها "الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية" والتي شملت أهم الإعلانات والمبادرات والمواثيق الموقعة منذ عام 2019.
ورحب أبو الغيط بموقف الحزب المبدئي الرافض لأي مساعٍ لإقصاء جامعة الدول العربية عن القيام بدورها في دعم السلام والاستقرار في السودان انطلاقا من انتماء السودان لأمته العربية.