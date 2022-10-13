https://sputnikarabic.ae/20221013/الجزائر-قتلى-وجرحى-في-فيضانات-غرب-الجزائر-1068972557.html
الجزائر... قتلى وجرحى في فيضانات غرب الجزائر
الجزائر... قتلى وجرحى في فيضانات غرب الجزائر
أعلنت الحماية المدنية، صباح اليوم الخميس، عن سقوط قتلى وجرحى جراء سيول عارمة شهدتها بلدية قصر الشلالة بولاية تيارات غربي البلاد. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T09:34+0000
2022-10-13T09:34+0000
2022-10-13T09:34+0000
العالم العربي
الجزائر
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الجزائر- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان الحماية المدنية أنه "تم انتشال 4 جثث من عائلة واحدة، من بينهم طفلين ورضيع، إثر سقوط أمطار متبوعة بسيول بحي الشهيد عبد الحفيض بوصوف."وفي وقت سابق، ناشدت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، العالم للإسراع في تقديم مساعدات لـ 33 مليون شخص متضررين من الفيضانات في باكستان، وقالت إنه تم جمع 20 % فقط من التبرعات المستهدفة منذ انطلاق حملة التبرعات الأسبوع الماضي.على الأرجح تسبب التغير المناخي في تفاقم الفيضانات الموسمية والتي ضربت البلاد على مدار أشهر ما أودى بحياة 1700 شخص على الأقل وتدمير البنية التحتية.في الأسبوع الماضي عدلت الأمم المتحدة قيمة مناشدتها العاجلة 5 مرات من 160 مليون دولار إلى 816 مليون دولار لتعكس حجم الكارثة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
الجزائر... قتلى وجرحى في فيضانات غرب الجزائر
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أعلنت الحماية المدنية، صباح اليوم الخميس، عن سقوط قتلى وجرحى جراء سيول عارمة شهدتها بلدية قصر الشلالة بولاية تيارات غربي البلاد.
الجزائر- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان الحماية المدنية أنه "تم انتشال 4 جثث من عائلة واحدة، من بينهم طفلين ورضيع، إثر سقوط أمطار متبوعة بسيول بحي الشهيد عبد الحفيض بوصوف."
وأضاف البيان إنه تم تسجيل "إصابة شخصين آخرين من بينهم امرأة في حالة صدمة تم نقلهما إلى المستشفى المحل"، وأضاف البيان أن قوات الحماية المدنية " أخرجت شاحنتين كانتا محصورتان بمجرى واد، بدون خسائر بشرية".
وفي وقت سابق، ناشدت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، العالم للإسراع في تقديم مساعدات لـ 33 مليون شخص متضررين من الفيضانات
في باكستان، وقالت إنه تم جمع 20 % فقط من التبرعات المستهدفة منذ انطلاق حملة التبرعات الأسبوع الماضي.
على الأرجح تسبب التغير المناخي في تفاقم الفيضانات الموسمية والتي ضربت البلاد على مدار أشهر ما أودى بحياة 1700 شخص على الأقل وتدمير البنية التحتية.
في الأسبوع الماضي عدلت الأمم المتحدة قيمة مناشدتها العاجلة 5 مرات من 160 مليون دولار إلى 816 مليون دولار لتعكس حجم الكارثة.