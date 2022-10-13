https://sputnikarabic.ae/20221013/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-20-جنديا-روسيا-في-عملية-تبادل-أسرى--1068987144.html
الدفاع الروسية تعلن إعادة 20 جنديا روسيا في عملية تبادل للأسرى
الدفاع الروسية تعلن إعادة 20 جنديا روسيا في عملية تبادل للأسرى
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إعادة 20 جنديا روسيا من مناطق خاضعة لسيطرة نظام كييف، كنتيجة لعملية تفاوض على تبادل الأسرى. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T12:45+0000
2022-10-13T12:45+0000
2022-10-13T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان إنه: "نتيجة لعملية التفاوض بشأن التبادل، عاد اليوم 20 جنديا روسيا من الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها نظام كييف".وبينت الدفاع الروسية أنه "في أقرب وقت ممكن سيتم تسليمهم إلى المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية لتلقي العلاج وإعادة التأهيل".وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن إعادة 20 جنديا روسيا في عملية تبادل للأسرى
12:45 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 13:09 GMT 13.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إعادة 20 جنديا روسيا من مناطق خاضعة لسيطرة نظام كييف، كنتيجة لعملية تفاوض على تبادل الأسرى.
وقالت الدفاع الروسية في بيان إنه: "نتيجة لعملية التفاوض
بشأن التبادل، عاد اليوم 20 جنديا روسيا من الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها نظام كييف".
وأضافت الدفاع الروسية: "تم تزويد جميع الجنود المفرج عنهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة".
وبينت الدفاع الروسية أنه "في أقرب وقت ممكن سيتم تسليمهم
إلى المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع في روسيا الاتحادية لتلقي العلاج وإعادة التأهيل".
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية فيها.