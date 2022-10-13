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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221013/الدفاع-الروسية-تعلن-صد-هجمات-القوات-الأوكرانية-وتكبيدها-خسائر-تجاوزت-110-جنديا-1068983756.html
الدفاع الروسية تعلن صد هجمات القوات الأوكرانية وتكبيدها خسائر في العتاد والأرواح
الدفاع الروسية تعلن صد هجمات القوات الأوكرانية وتكبيدها خسائر في العتاد والأرواح
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، صد جميع هجمات القوات الأوكرانية على محور كريفوي روغ-نيكولايفو وتكبيدها خسائر في العتاد والأرواح. 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T11:29+0000
2022-10-13T11:57+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور نيكولايفو-كريفوي روغ قامت القوات الأوكرانية بهجمات بكتيبتين تكتيكيتين في اتجاه مناطق بياتيخاتكا، كوسترومكا، بيزفودنوي وبرافدينو في مقاطعة خيرسون. قامت القوات المسلحة الروسية بصد الهجمات بنجاح. كما تم القضاء على أكثر من 110 جنود أوكران، وتدمير 21 مركبة مدرعة، و12 سيارة متخصصة".وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية قامت خلال يوم واحد بإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-27" و12 طائرة مسيرة في عدد من المناطق.وتابع البيان: "قامت مقاتلات القوات الجوية الروسية في منطقة تشيرفوني زابوروجيتس بمقاطعة دنيبروبيتروفسك بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29".وأضاف البيان: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية في منطقة بورسكاليوفكا بمقاطعة بولتافا بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27".واشار البيان إلى"تدمير خمسة مستودعات للذخيرة والصواريخ وصواريخ المدفعية في مناطق: فاسيوكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفاليكسندروفكا، وغوليايبولي، ونوفوبافلوفكا بمقاطعة زابورجيه، وسولونتشاكي بمقاطعة نيكولايف".ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح الاثنين المنصرم، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم الـ 24 من شباط/ فبراير الماضي، وتهدف إلى حماية دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20221008/الدفاع-الروسية-تحييد-مئات-الجنود-الأوكرانيين-والمرتزقة-في-دونيتنسك-وزابوروجيه--1068766591.html
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روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

الدفاع الروسية تعلن صد هجمات القوات الأوكرانية وتكبيدها خسائر في العتاد والأرواح

11:29 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 11:57 GMT 13.10.2022)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، صد جميع هجمات القوات الأوكرانية على محور كريفوي روغ-نيكولايفو وتكبيدها خسائر في العتاد والأرواح.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "على محور نيكولايفو-كريفوي روغ قامت القوات الأوكرانية بهجمات بكتيبتين تكتيكيتين في اتجاه مناطق بياتيخاتكا، كوسترومكا، بيزفودنوي وبرافدينو في مقاطعة خيرسون. قامت القوات المسلحة الروسية بصد الهجمات بنجاح. كما تم القضاء على أكثر من 110 جنود أوكران، وتدمير 21 مركبة مدرعة، و12 سيارة متخصصة".
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية قامت خلال يوم واحد بإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-27" و12 طائرة مسيرة في عدد من المناطق.
وتابع البيان: "قامت مقاتلات القوات الجوية الروسية في منطقة تشيرفوني زابوروجيتس بمقاطعة دنيبروبيتروفسك بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29".
وأضاف البيان: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية في منطقة بورسكاليوفكا بمقاطعة بولتافا بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27".
واشار البيان إلى"تدمير خمسة مستودعات للذخيرة والصواريخ وصواريخ المدفعية في مناطق: فاسيوكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفاليكسندروفكا، وغوليايبولي، ونوفوبافلوفكا بمقاطعة زابورجيه، وسولونتشاكي بمقاطعة نيكولايف".
ووجهت القوات المسلحة الروسية، صباح الاثنين المنصرم، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.
المروحية الهجومية كا-52 (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تحييد مئات الجنود الأوكرانيين والمرتزقة في دونيتنسك وزابوروجيه
8 أكتوبر, 13:22 GMT
وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم الـ 24 من شباط/ فبراير الماضي، وتهدف إلى حماية دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:26 GMT
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