https://sputnikarabic.ae/20221013/الدول-التي-تدرب-جنود-أوكرانيا-1068968754.html
الدول التي تدرب جنود أوكرانيا
الدول التي تدرب جنود أوكرانيا
في حين أن الدول التي فرضت عقوبات على روسيا قالت مرارًا وتكرارًا إنها لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا والمشاركة في الصراع، فإن مساهمتها فيما وصفته بالدفاع... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T08:32+0000
2022-10-13T08:32+0000
2022-10-13T08:32+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ترسل العديد من الدول مدربين إلى أوكرانيا وتساعد أيضًا الجنود الأوكرانيين في السفر إلى دول أخرى للتدريب العسكري.يقدم فريق عمل "سبوتنيك" الانفوجراف التالي، رسما توضيحيا لمعرفة الدول التي تقدم التدريب للجيش الأوكراني بالضبط.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
الدول التي تدرب جنود أوكرانيا
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في حين أن الدول التي فرضت عقوبات على روسيا قالت مرارًا وتكرارًا إنها لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا والمشاركة في الصراع، فإن مساهمتها فيما وصفته بالدفاع الأوكراني لا يمكن أن تمر مرور الكرام.
ترسل العديد من الدول مدربين إلى أوكرانيا وتساعد أيضًا الجنود الأوكرانيين في السفر إلى دول أخرى للتدريب العسكري.
يقدم فريق عمل "سبوتنيك" الانفوجراف التالي، رسما توضيحيا لمعرفة الدول التي تقدم التدريب للجيش الأوكراني بالضبط.