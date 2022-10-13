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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221013/الدول-التي-تدرب-جنود-أوكرانيا-1068968754.html
الدول التي تدرب جنود أوكرانيا
الدول التي تدرب جنود أوكرانيا
في حين أن الدول التي فرضت عقوبات على روسيا قالت مرارًا وتكرارًا إنها لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا والمشاركة في الصراع، فإن مساهمتها فيما وصفته بالدفاع... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T08:32+0000
2022-10-13T08:32+0000
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انفوجرافيك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ترسل العديد من الدول مدربين إلى أوكرانيا وتساعد أيضًا الجنود الأوكرانيين في السفر إلى دول أخرى للتدريب العسكري.يقدم فريق عمل "سبوتنيك" الانفوجراف التالي، رسما توضيحيا لمعرفة الدول التي تقدم التدريب للجيش الأوكراني بالضبط.
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика

الدول التي تدرب جنود أوكرانيا

08:32 GMT 13.10.2022
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في حين أن الدول التي فرضت عقوبات على روسيا قالت مرارًا وتكرارًا إنها لا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا والمشاركة في الصراع، فإن مساهمتها فيما وصفته بالدفاع الأوكراني لا يمكن أن تمر مرور الكرام.
ترسل العديد من الدول مدربين إلى أوكرانيا وتساعد أيضًا الجنود الأوكرانيين في السفر إلى دول أخرى للتدريب العسكري.
يقدم فريق عمل "سبوتنيك" الانفوجراف التالي، رسما توضيحيا لمعرفة الدول التي تقدم التدريب للجيش الأوكراني بالضبط.
الدول التي تدرب جنود أوكرانيا - سبوتنيك عربي
الدول التي تدرب جنود أوكرانيا - سبوتنيك عربي
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