عربي
https://sputnikarabic.ae/20221013/الرئيس-الإيراني-يرفض-تغيير-الحدود-التاريخية-وطريق-الترانزيت-مع-أرمينيا-1068994586.html
الرئيس الإيراني يرفض تغيير الحدود التاريخية وطريق الترانزيت مع أرمينيا
الرئيس الإيراني يرفض تغيير الحدود التاريخية وطريق الترانزيت مع أرمينيا
أكد محمد جمشيدي، مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية للشؤون السياسية، اليوم الخميس، رفض الرئيس إبراهيم رئيسي أي تغييرات في الحدود التاريخية وطريق... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T15:07+0000
2022-10-13T15:07+0000
أخبار العالم الآن
رئيس أذربيجان إلهام علييف
أذربيجان
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a4269071aae699bcab2d548cd8cefacc.jpg
ونشر محمد جمشيدي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أوضح من خلالها أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد التقى مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على هامش مؤتمر "سيكا".وأفاد المسؤول الإيراني بأن الرئيس رئيسي قد أعلن في هذا الاجتماع رفضه لأي تغييرات حيال الحدود التاريخية والجغرافيا السياسية للمنطقة وطريق ترانزيت إيران وأرمينيا، وبأنها سترد بشكل حاسم على أي تغيير فيها.وشدد الرئيس الإيراني لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، على رفضه الوجود العسكري الأوروبي في المنطقة لأي سبب من الأسباب وقال:ويذكر أن إبراهيم رئيسي قد شارك في القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" المعروف باسم "سيكا"، والتي تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.
أذربيجان
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1068650866_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7cd37d142b8757f294ae9061480ffaf6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رئيس أذربيجان إلهام علييف, أذربيجان, إيران
أخبار العالم الآن, رئيس أذربيجان إلهام علييف, أذربيجان, إيران

الرئيس الإيراني يرفض تغيير الحدود التاريخية وطريق الترانزيت مع أرمينيا

15:07 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / ED JONESالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / ED JONES
تابعنا عبرTelegram
أكد محمد جمشيدي، مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية للشؤون السياسية، اليوم الخميس، رفض الرئيس إبراهيم رئيسي أي تغييرات في الحدود التاريخية وطريق الترانزيت مع أرمينيا.
ونشر محمد جمشيدي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أوضح من خلالها أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد التقى مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على هامش مؤتمر "سيكا".
وأفاد المسؤول الإيراني بأن الرئيس رئيسي قد أعلن في هذا الاجتماع رفضه لأي تغييرات حيال الحدود التاريخية والجغرافيا السياسية للمنطقة وطريق ترانزيت إيران وأرمينيا، وبأنها سترد بشكل حاسم على أي تغيير فيها.
وشدد الرئيس الإيراني لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، على رفضه الوجود العسكري الأوروبي في المنطقة لأي سبب من الأسباب وقال:
إن القضايا الداخلية لا تصرف انتباهنا عن المصالح الاستراتيجية للشعب الإيراني.
ويذكر أن إبراهيم رئيسي قد شارك في القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" المعروف باسم "سيكا"، والتي تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала