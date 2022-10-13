https://sputnikarabic.ae/20221013/الرئيس-الإيراني-يرفض-تغيير-الحدود-التاريخية-وطريق-الترانزيت-مع-أرمينيا-1068994586.html
الرئيس الإيراني يرفض تغيير الحدود التاريخية وطريق الترانزيت مع أرمينيا
الرئيس الإيراني يرفض تغيير الحدود التاريخية وطريق الترانزيت مع أرمينيا
أكد محمد جمشيدي، مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية للشؤون السياسية، اليوم الخميس، رفض الرئيس إبراهيم رئيسي أي تغييرات في الحدود التاريخية وطريق... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T15:07+0000
2022-10-13T15:07+0000
2022-10-13T15:07+0000
أخبار العالم الآن
رئيس أذربيجان إلهام علييف
أذربيجان
إيران
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ونشر محمد جمشيدي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أوضح من خلالها أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد التقى مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على هامش مؤتمر "سيكا".وأفاد المسؤول الإيراني بأن الرئيس رئيسي قد أعلن في هذا الاجتماع رفضه لأي تغييرات حيال الحدود التاريخية والجغرافيا السياسية للمنطقة وطريق ترانزيت إيران وأرمينيا، وبأنها سترد بشكل حاسم على أي تغيير فيها.وشدد الرئيس الإيراني لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، على رفضه الوجود العسكري الأوروبي في المنطقة لأي سبب من الأسباب وقال:ويذكر أن إبراهيم رئيسي قد شارك في القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" المعروف باسم "سيكا"، والتي تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, رئيس أذربيجان إلهام علييف, أذربيجان, إيران
أخبار العالم الآن, رئيس أذربيجان إلهام علييف, أذربيجان, إيران
الرئيس الإيراني يرفض تغيير الحدود التاريخية وطريق الترانزيت مع أرمينيا
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أكد محمد جمشيدي، مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية للشؤون السياسية، اليوم الخميس، رفض الرئيس إبراهيم رئيسي أي تغييرات في الحدود التاريخية وطريق الترانزيت مع أرمينيا.
ونشر محمد جمشيدي تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أوضح من خلالها أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد التقى مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف
على هامش مؤتمر "سيكا".
وأفاد المسؤول الإيراني بأن الرئيس رئيسي قد أعلن في هذا الاجتماع رفضه لأي تغييرات حيال الحدود التاريخية والجغرافيا السياسية للمنطقة وطريق ترانزيت إيران وأرمينيا، وبأنها سترد بشكل حاسم على أي تغيير فيها.
وشدد الرئيس الإيراني
لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، على رفضه الوجود العسكري الأوروبي في المنطقة لأي سبب من الأسباب وقال:
إن القضايا الداخلية لا تصرف انتباهنا عن المصالح الاستراتيجية للشعب الإيراني.
ويذكر أن إبراهيم رئيسي قد شارك في القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" المعروف باسم "سيكا"، والتي تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.