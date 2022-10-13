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بوتين يلتقي أمير قطر في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا
بوتين يلتقي أمير قطر في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا
التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" . 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T08:47+0000
2022-10-13T09:11+0000
روسيا
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أستانا - سبوتنيك. وقال الرئيس بوتين خلال اللقاء: "العلاقات بين قطر وروسيا تتطور بنجاح. لا يزال حجم تجارتنا صغيرا، لكنه يميل إلى الزيادة. بفضل مشاركتكم، يتم تنفيذ النشاط الاستثماري أيضا بشكل مباشر، ويجب أن أقول إنه متنوع للغاية، ويتم الاستثمار في مجموعة من المجالات".وأضاف بوتين: "أريد أن أقول إنني سأكون سعيدا جدا برؤيتك مرة أخرى. كما هو متفق عليه، سنكون سعداء برؤيتك في روسيا".يشار إلى أن منظمة "سيكا" تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.
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بوتين يلتقي أمير قطر في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا

08:47 GMT 13.10.2022 (تم التحديث: 09:11 GMT 13.10.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يلتقي بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يلتقي بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
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التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .
أستانا - سبوتنيك. وقال الرئيس بوتين خلال اللقاء: "العلاقات بين قطر وروسيا تتطور بنجاح. لا يزال حجم تجارتنا صغيرا، لكنه يميل إلى الزيادة. بفضل مشاركتكم، يتم تنفيذ النشاط الاستثماري أيضا بشكل مباشر، ويجب أن أقول إنه متنوع للغاية، ويتم الاستثمار في مجموعة من المجالات".
وأضاف بوتين: "أريد أن أقول إنني سأكون سعيدا جدا برؤيتك مرة أخرى. كما هو متفق عليه، سنكون سعداء برؤيتك في روسيا".
يشار إلى أن منظمة "سيكا" تتألف من 27 دولة كأعضاء دائمين، و8 دول أخرى بصفة مراقبين، و5 منظمات دولية.
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