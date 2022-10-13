https://sputnikarabic.ae/20221013/السفير-الروسي-لدى-فرنسا-موقف-باريس-تجاه-هجمات-كييف-على-البنية-التحتية-الروسية-غير-منطقي-1068966808.html

السفير الروسي لدى فرنسا: موقف باريس تجاه هجمات كييف على البنية التحتية الروسية غير منطقي

السفير الروسي لدى فرنسا: موقف باريس تجاه هجمات كييف على البنية التحتية الروسية غير منطقي

أعلن السفير الروسي في باريس، أليكسي ميشكوف، أن فرنسا انتهجت موقفا غير منطقي، تجاه الضربات التي شنتها أوكرانيا، على مرافق البنية التحتية الروسية، مثل جسر القرم،... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T06:35+0000

2022-10-13T06:35+0000

2022-10-13T06:35+0000

العالم

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وقال ميشكوف في مقابلة مع سبوتنيك: "الفرنسيون صاغوا لأنفسهم موقفا. فعندما نقول: الأوكرانيون يقصفون محطة زابوروجيه النووية، والأوكرانيون يضربون جسر القرم يكون الرد: لو لم تبدأ روسيا العملية العسكرية، لما كانت تلك الضربات لتحدث".وتابع السفير الروسي قائلا: "أنتم تفهمون غياب المنطق التام هنا، وعدم الرغبة في المشاركة بالبحث عن نتائج سلمية في الواقع".وقال ميشكوف في معرض تعليقه على البيان الفرنسي بشأن جسر القرم: "إذا كان من الممكن تسميته بيانا، فإن الاحتجاج الذي أُثير هنا بسبب الضربات الروسية التي استهدفت منشآت البنية التحتية في أوكرانيا أمر يثير الدهشة". وردا على سؤال حول ما إذا كان يتم التحضير قريبا لاتصالات بين البلدين على مستوى الرؤساء أو وزارتي الخارجية أو الدفاع، قال السفير الروسي: "لا توجد اتصالات تم الإعداد لها بشكل محدد، لكنها تحدث بانتظام وترتبط بالوضع العام. خط التواصل يتم الحفاظ عليه".وأشار ميشكوف إلى أن "هناك جوانب منفصلة تتعلق بالأحداث الجارية في أوكرانية تمثل أحد عناصر الحوار بين موسكو وباريس"، موضحا أن الاتصالات بين البلدين على مستوى الرؤساء، ووزراء الخارجية، ووزراء الدفاع، تجري بانتظام.يُذكر أن القوات المسلحة الروسية، وجهت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا؛ وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملاً إرهابياً، استهدف جسر القرم.وتوعدت روسيا بشن مزيد من الضربات ضد البنى التحتية الأوكرانية، إذا ما أقدم نظام كييف على تنفيذ أي عمل إرهابي في روسيا مجددا.

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