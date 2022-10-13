https://sputnikarabic.ae/20221013/الصين-تتهم-أمريكا-بالتفكير-بـعقلية-الحرب-الباردة-بعد-إصدار-استراتيجيتها-للأمن-القومي-1068999508.html
الصين تتهم أمريكا بالتفكير بـ"عقلية الحرب الباردة" بعد إصدار استراتيجيتها للأمن القومي
الصين تتهم أمريكا بالتفكير بـ"عقلية الحرب الباردة" بعد إصدار استراتيجيتها للأمن القومي
اتهمت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، واشنطن بالتفكير بـ"عقلية الحرب الباردة"، داعية إلى بذل جهود لإصلاح العلاقات المتوترة معها، بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي،... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T16:22+0000
2022-10-13T16:22+0000
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واتهمت وزارة الخارجية الصينية، واشنطن بالحمائية التجارية، بعد أن قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن أمريكا ستعزز سلاسل التوريد العالمية للحماية من "الإكراه الجيوسياسي'' من قبل الصين وروسيا وحكومات أخرى.واتهمت وثيقة بايدن، التي صدرت أمس الأربعاء، الصين بمحاولة "تآكل التحالفات الأمريكية"، و"خلق المزيد من الظروف المتساهلة لنموذجها الاستبدادي".وأشارت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي إلى "الصين الخارجية" ودعت إلى "منافسة بكين خارجيا" في التحالفات السياسية و''الحوكمة العالمية''، وكذلك الأعمال والتكنولوجيا والشؤون العسكرية.وتدعو وثيقة البيت الأبيض كذلك إلى "الحفاظ على ميزة تنافسية'' على الصين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي لها: "يشهد العالم تغيرات غير مسبوقة منذ قرن، ومع ذلك، يظل السلام والتنمية موضوع العصر الذي لا يتغير وتطلعات البشرية المشتركة، نحن نعارض عقلية الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن وعقلية المحصل الصفري".كما دعت نينغ واشنطن إلى "مقابلة الصين في منتصف الطريق والدعوة إلى إعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار التنمية السليمة والمطردة".
https://sputnikarabic.ae/20220929/أمريكا-تحث-الصين-على-استئناف-الحوار-الثنائي-بعد-تعليقه-بسبب-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1068418624.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين تتهم أمريكا بالتفكير بـ"عقلية الحرب الباردة" بعد إصدار استراتيجيتها للأمن القومي
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اتهمت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، واشنطن بالتفكير بـ"عقلية الحرب الباردة"، داعية إلى بذل جهود لإصلاح العلاقات المتوترة معها، بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استراتيجية للأمن القومي تدعو إلى "منافسة الصين خارجيا''، وعرقلة جهودها لإعادة تشكيل الشؤون العالمية.
واتهمت وزارة الخارجية الصينية، واشنطن بالحمائية التجارية، بعد أن قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن أمريكا ستعزز سلاسل التوريد العالمية للحماية من "الإكراه الجيوسياسي'' من قبل الصين وروسيا وحكومات أخرى.
واتهمت وثيقة بايدن، التي صدرت أمس الأربعاء، الصين بمحاولة "تآكل التحالفات الأمريكية"، و"خلق المزيد من الظروف المتساهلة لنموذجها الاستبدادي".
وأشارت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي إلى "الصين الخارجية" ودعت إلى "منافسة بكين خارجيا" في التحالفات السياسية و''الحوكمة العالمية''، وكذلك الأعمال والتكنولوجيا والشؤون العسكرية.
وتدعو وثيقة البيت الأبيض كذلك إلى "الحفاظ على ميزة تنافسية'' على الصين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي
لها: "يشهد العالم تغيرات غير مسبوقة منذ قرن، ومع ذلك، يظل السلام والتنمية موضوع العصر الذي لا يتغير وتطلعات البشرية المشتركة، نحن نعارض عقلية الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن وعقلية المحصل الصفري".
وتابعت: "لا نرى أي فائدة من أي خطاب أو عمل من شأنه أن يؤدي إلى صراع جغرافي أو منافسة بين القوى الكبرى، لأنها تتعارض مع اتجاه العصر وتطلعات المجتمع الدولي، لن يتم الترحيب بهم ولن ينجحوا".
كما دعت نينغ واشنطن إلى "مقابلة الصين في منتصف الطريق والدعوة إلى إعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار التنمية السليمة والمطردة".