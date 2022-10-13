https://sputnikarabic.ae/20221013/الفائزون-بجائزة-مصور-الحياة-البرية-لعام-2022-1068988922.html

الفائزون بجائزة مصور الحياة البرية لعام 2022

الفائزون بجائزة مصور الحياة البرية لعام 2022

أعلنت لجنة التحكيم عن قائمة الفائزين في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" لهذا العام. 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T15:45+0000

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وفازت المصورة الأمريكية، كارين إيغنر، بجائزة "أفضل مصور للحياة البرية" لهذا العام، عن صورتها "الضجة الكبيرة" لكرة طنانة من نحل الصبار تدور فوق الرمال الساخنة في مزرعة في تكساس.كارين هي خامس امرأة في تاريخ المسابقة، أي منذ ثمانية وخمسين عامًا، تُمنح جائزة اللقب الكبير.كما حصل كاتانيو ووتيشيتاناكورن، البالغ من العمر ستة عشر عامًا، من تايلاند على جائزة مصور "الحياة البرية الشاب" لعام 2022 لصورته الإبداعية بعنوان "جمال "بالين".تم اختيار الفائزين باللقب الكبير من بين 19 فائزًا سلّطوا الضوء على العالم الطبيعي بكل ما فيه من عجائب وتنوع. قامت مجموعة من خبراء اللجنة بالاطلاع على أعمال مصورة لـ 38575 مشارك، من 93 دولة، للحكم على أصالة العمل الفني وسردهم وتفوقهم التقني وممارستهم الأخلاقية.

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