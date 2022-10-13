الفائزون بجائزة مصور الحياة البرية لعام 2022

وفازت المصورة الأمريكية، كارين إيغنر، بجائزة "أفضل مصور للحياة البرية" لهذا العام، عن صورتها "الضجة الكبيرة" لكرة طنانة من نحل الصبار تدور فوق الرمال الساخنة في مزرعة في تكساس.كارين هي خامس امرأة في تاريخ المسابقة، أي منذ ثمانية وخمسين عامًا، تُمنح جائزة اللقب الكبير.كما حصل كاتانيو ووتيشيتاناكورن، البالغ من العمر ستة عشر عامًا، من تايلاند على جائزة مصور "الحياة البرية الشاب" لعام 2022 لصورته الإبداعية بعنوان "جمال "بالين".تم اختيار الفائزين باللقب الكبير من بين 19 فائزًا سلّطوا الضوء على العالم الطبيعي بكل ما فيه من عجائب وتنوع. قامت مجموعة من خبراء اللجنة بالاطلاع على أعمال مصورة لـ 38575 مشارك، من 93 دولة، للحكم على أصالة العمل الفني وسردهم وتفوقهم التقني وممارستهم الأخلاقية.
صورة بعنوان "الضجة الكبيرة"، للمصورة الأمريكية كارين آيغنر، الحائز على فئة "تحت الماء" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58"
باستخدام عدسة ماكرو، التقطت كارين موجة النشاط مثل كرة طنانة من نحل الصبار تدور فوق الرمال الساخنة. بعد بضع دقائق، طار الزوج في مركزه - ذكر متشبث بالأنثى الوحيدة في سكروم - بعيدًا للتزاوج. يتعرض النحل في العالم للتهديد من فقدان الموائل والمبيدات الحشرية وتغير المناخ. مع وجود 70 ٪ من أنواع النحل التي تعشش تحت الأرض، من المهم بشكل متزايد ترك مناطق التربة الطبيعية دون إزعاج.
صورة بعنوان "جمال بالين" للمصور التايلاندي كاتانيو ووتيتشيتاناكورن، الفائز في فئة "15-17 عامًا" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58"
وفقًا لإرشادات السياحة الحكومية، أوقف القارب السياحي المصور كاتانيو محركه عندما بدا الحوت بالقرب منه. هذا يعني أن كاتانيو كان عليه أن يثبت يديه لالتقاط هذه التركيبة المقربة بينما كان القارب يتأرجح في الانتفاخ. تمتلك حيتان "برايدي" ما يصل إلى 370 زوجًا من الصفائح ذات اللون الرمادي من البالين تنمو داخل فكيها العلويين. تتكون الأطباق من الكيراتين، وهو بروتين يشكل أيضًا شعر الإنسان وأظافره، ويستخدم لتصفية الفرائس الصغيرة من المحيط.
صورة بعنوان "أنجم التصوير"، للمصور الياباني الأمريكي توني وو، الحائز على فئة "تحت الماء" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" يراقب المصور الياباني الرقص الإنجابي المكهرب لنجم البحر العملاق. بما أن المياه المحيطة امتلأت بالحيوانات المنوية والبيض من تفرخ نجوم البحر، واجه توني العديد من التحديات. عالقًا في خليج صغير مغلق مع عدسة ماكرو فقط لتصوير الأهداف الصغيرة، قام بعمل نسخة احتياطية للضغط على نجم البحر المتموج في مجال رؤيته، في هذا المشهد الشبيه بالمجرة. قد يساعد الوضع "الراقص" لنجوم البحر المتصاعدة والمتأرجحة على إطلاق البويضات والحيوانات المنوية، أو قد تساعد في اكتساح البويضات والحيوانات المنوية في التيارات حيث يتم تخصيبها معًا في الماء.
صورة بعنوان "أنجم التصوير"، للمصور الياباني الأمريكي توني وو، الحائز على فئة "تحت الماء" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" يراقب المصور الياباني الرقص الإنجابي المكهرب لنجم البحر العملاق. بما أن المياه المحيطة امتلأت بالحيوانات المنوية والبيض من تفرخ نجوم البحر، واجه توني العديد من التحديات. عالقًا في خليج صغير مغلق مع عدسة ماكرو فقط لتصوير الأهداف الصغيرة، قام بعمل نسخة احتياطية للضغط على نجم البحر المتموج في مجال رؤيته، في هذا المشهد الشبيه بالمجرة. قد يساعد الوضع "الراقص" لنجوم البحر المتصاعدة والمتأرجحة على إطلاق البويضات والحيوانات المنوية، أو قد تساعد في اكتساح البويضات والحيوانات المنوية في التيارات حيث يتم تخصيبها معًا في الماء.
صورة بعنوان "المعارك الكبيرة"، للمصورة الإيطالية إيكاترينا بي، الفائزة في فئة "10 سنوات وأقل" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58"
اقتربت يكاترينا من نهاية رحلة الربيع مع عائلتها. اشتبك الوعلان بالقرون واستمرا في تبادل الضربات بينما كانا يقفان على رجليهما الخلفيتين مثل الملاكمين في الحلقة. في أوائل القرن التاسع عشر، بعد قرون من الصيد، نجا أقل من 100 توع من جبال الألب في الجبال على الحدود الإيطالية الفرنسية. تعني تدابير الحفظ الناجحة أنه يوجد اليوم أكثر من 50000.
صورة بعنوان "خاطف الخفافيش" للمصور المكسيكي فرناندو كونستانتينو مارتينيز بيلمار، الفائز في "فئة السلوك: البرمائيات والزواحف" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" باستخدام الضوء الأحمر الذي يكون تأثيره على كل من الخفافيش والثعابين أقل، ظل فرناندو يراقب ثعبان فأر يوكاتان هذا الذي يخرج من صدع. كان لديه ثوان فقط للحصول على اللقطة حيث تراجع ثعبان الجرذ إلى شقه بفريسته من الخفافيش. في كل مساء، عند غروب الشمس في كهف الأفاعي المعلقة، تغادر الآلاف من الخفافيش بحثا عنالطعام. كما تخرج ثعابين الفئران الجائعة، وتتدلى من السقف لانتزاع فريستها في الهواء.
صورة بعنوان "خاطف الخفافيش" للمصور المكسيكي فرناندو كونستانتينو مارتينيز بيلمار، الفائز في "فئة السلوك: البرمائيات والزواحف" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" باستخدام الضوء الأحمر الذي يكون تأثيره على كل من الخفافيش والثعابين أقل، ظل فرناندو يراقب ثعبان فأر يوكاتان هذا الذي يخرج من صدع. كان لديه ثوان فقط للحصول على اللقطة حيث تراجع ثعبان الجرذ إلى شقه بفريسته من الخفافيش. في كل مساء، عند غروب الشمس في كهف الأفاعي المعلقة، تغادر الآلاف من الخفافيش بحثا عنالطعام. كما تخرج ثعابين الفئران الجائعة، وتتدلى من السقف لانتزاع فريستها في الهواء.
صورة بعنوان "طيور النحام السماوية" للمصور الياباني جونجي تاكاساغو، الفائز في فئة "الفنون الطبيعية" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" تسلل جونجي نحو مجموعة طيور النحام التشيلية التي كانت تنهض. قام بتأطير تصميم الرقصات الخاصة بهم داخل السحب المنعكسة، وقد قاوم رهاب المرتفعات لالتقاط هذا المشهد الذي يشبه الحلم. تقع سالار دي أويوني في أعالي جبال الأنديز، وهي أكبر مقلاة ملح في العالم. وهي أيضًا واحدة من أكبر مناجم الليثيوم في بوليفيا، والتي تهدد مستقبل طيور النحام هذه. يستخدم الليثيوم في بطاريات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. معًا يمكننا المساعدة في تقليل الطلب عن طريق إعادة تدوير الإلكترونيات القديمة.
صورة بعنوان "طيور النحام السماوية" للمصور الياباني جونجي تاكاساغو، الفائز في فئة "الفنون الطبيعية" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" تسلل جونجي نحو مجموعة طيور النحام التشيلية التي كانت تنهض. قام بتأطير تصميم الرقصات الخاصة بهم داخل السحب المنعكسة، وقد قاوم رهاب المرتفعات لالتقاط هذا المشهد الذي يشبه الحلم. تقع سالار دي أويوني في أعالي جبال الأنديز، وهي أكبر مقلاة ملح في العالم. وهي أيضًا واحدة من أكبر مناجم الليثيوم في بوليفيا، والتي تهدد مستقبل طيور النحام هذه. يستخدم الليثيوم في بطاريات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. معًا يمكننا المساعدة في تقليل الطلب عن طريق إعادة تدوير الإلكترونيات القديمة.
صورة بعنوان "منزل الدببة" للمصور الروسي ديمتري كوخ، الفائز في فئة "الحياة البرية الحضرية" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" على متن يخت، بحثًا عن مأوى من عاصفة، رصد ديمتري الدببة القطبية وهي تتجول بين مباني المستوطنة المهجورة منذ فترة طويلة. أثناء استكشافهم لكل نافذة وباب، استخدم ديمتري طائرة بدون طيار منخفضة الضوضاء لالتقاط صورة تستحضر مستقبل ما بعد المروع. في منطقة بحر تشوكشي، تهاجر الدببة المنفردة عادة إلى الشمال في الصيف، بعد تراجع الجليد البحري الذي تعتمد عليه في صيد الفقمات، وهي طعامها الرئيسي. إذا بقيت حزمة الجليد السائبة بالقرب من ساحل هذه الجزيرة الصخرية، تقوم الدببة أحيانًا بالتحقيق.
صورة بعنوان "منزل الدببة" للمصور الروسي ديمتري كوخ، الفائز في فئة "الحياة البرية الحضرية" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" على متن يخت، بحثًا عن مأوى من عاصفة، رصد ديمتري الدببة القطبية وهي تتجول بين مباني المستوطنة المهجورة منذ فترة طويلة. أثناء استكشافهم لكل نافذة وباب، استخدم ديمتري طائرة بدون طيار منخفضة الضوضاء لالتقاط صورة تستحضر مستقبل ما بعد المروع. في منطقة بحر تشوكشي، تهاجر الدببة المنفردة عادة إلى الشمال في الصيف، بعد تراجع الجليد البحري الذي تعتمد عليه في صيد الفقمات، وهي طعامها الرئيسي. إذا بقيت حزمة الجليد السائبة بالقرب من ساحل هذه الجزيرة الصخرية، تقوم الدببة أحيانًا بالتحقيق.
صورة بعنوان "موت نداكاسي" للمصور الجنوب أفريقي برنت ستيرتون، الفائز في فئة " التصوير الصحفي" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58"
صور برنت إنقاذ نداكاسي عندما كانت تبلغ من العمر شهرين بعد أن قُتلت قواتها بوحشية على يد مافيا فحم قوية كتهديد لحراس المنتزه. هنا أحيا ذكرى وفاتها وهي مستلقية بين ذراعي منقذها ومقدم الرعاية لها منذ 13 عامًا، الحارس أندريه بوما. نتيجة لجهود الحفظ الدؤوبة التي تركز على الحماية اليومية للغوريلا الفردية، تضاعف عدد الغوريلا الجبلية أربع مرات إلى أكثر من 1000 في السنوات الأربعين الماضية.
صورة بعنوان "البحيرة المحتضرة" للمصور الغواتيمالي دانيال نونيز، الفائز في فئة " الأراضي الرطبة" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58"
التقط دانيال هذه الصورة لزيادة الوعي بتأثير التلوث على بحيرة أماتيتلان، التي تستوعب حوالي 75000 طن من النفايات من مدينة غواتيمالا كل عام. يقول: "كان يومًا مشمسًا بظروف مثالية ، لكنها لحظة حزينة وصادمة". تزدهر البكتيريا الزرقاء في وجود ملوثات مثل مياه الصرف الصحي والأسمدة الزراعية التي تشكل تكاثر الطحالب. الجهود المبذولة لاستعادة الأراضي الرطبة في أماتيتلان جارية ولكنها أعيقت بسبب نقص التمويل ومزاعم الفساد السياسي.
صورة بعنوان "خارج الضباب" للمصور الإسباني إسماعيل دومينجيز جوتيريز، الفائز في فئة "11-14 عامًا" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58"
عندما وصل إسماعيل إلى الأرض الرطبة، شعر بخيبة أمل لعدم تمكنه من رؤية ما بعد بضعة أمتار - وبالتأكيد لم يكن لديه أي أمل في إلقاء نظرة خاطفة على الغريب الذي أراد تصويره. ولكن عندما بدأ الضباب في التلاشي، كشف عن فرصة لهذا التكوين المذهل. "أوسبريس" هم زوار الشتاء في مقاطعة الأندلس. تقدم الخزانات العديدة هنا هذه الطيور الجارحة المنتشرة على نطاق واسع والتي تتغذى على الأسماك، المياه الضحلة المفتوحة والتي تكون أكثر صفاءً من العديد من الأنهار والبحيرات.
صورة بعنوان "أشعث" للمصور الإسباني خوسيه خوان هيرنانديز مارتينيز، الفائز في فئة "صور الحيوانات" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" وصل خوسيه إلى موقع مغازلة الحبارى ليلاً. على ضوء القمر، حفر لنفسه مخبأ منخفضا. من هذه النقطة المتميزة، التقط صورة الطائر المنتفخ حيث كان يأخذ قسطًا من الراحة من أدائه المحموم. يعود ذكر طائر الحبارى من جزر الكناري سنويًا إلى موقع التودد لتقديم عروض رائعة. يرفع الأعمدة من مقدمة رقبته ويرمي رأسه للخلف، وسوف يسابق للأمام قبل أن يدور للخلف، ويستريح قبل ثوانٍ فقط قبل البدء من جديد.
صورة بعنوان "أشعث" للمصور الإسباني خوسيه خوان هيرنانديز مارتينيز، الفائز في فئة "صور الحيوانات" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" وصل خوسيه إلى موقع مغازلة الحبارى ليلاً. على ضوء القمر، حفر لنفسه مخبأ منخفضا. من هذه النقطة المتميزة، التقط صورة الطائر المنتفخ حيث كان يأخذ قسطًا من الراحة من أدائه المحموم. يعود ذكر طائر الحبارى من جزر الكناري سنويًا إلى موقع التودد لتقديم عروض رائعة. يرفع الأعمدة من مقدمة رقبته ويرمي رأسه للخلف، وسوف يسابق للأمام قبل أن يدور للخلف، ويستريح قبل ثوانٍ فقط قبل البدء من جديد.
صورة بعنوان "الاتصال الكوبي" للمصور الأمريكي كارين آغنر، الفائز في فئة "المصور الصحفي" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58"
"لماذا يغني الطائر في القفص". يتم وضع طائر الحسون الكوبي بجانب الطريق بحيث يصبح معتادًا على صخب حياة الشارع، وبالتالي يقل احتمال تشتيت انتباهه أثناء المنافسة. تحظى هذه الطيور بتقدير كبير لصوتها الحلو وروحها المشاكسة.
صورة بعنوان "تحت الجليد القطبي" للمصور الفرنسي لوران باليستا، الفائز في فئة "مصور بورتفوليو" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58"
"هرم الحياة". أبراج حية من اللافقاريات البحرية تتخلل قاع البحر قبالة أديلي لاند، 32 مترًا تحت جليد شرق أنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية). هنا، في الوسط، إسفنجة على شكل شجرة مغطاة بالحياة، من الديدان الشريطية العملاقة إلى نجوم البحر.
صورة بعنوان "منظر أوتلوك للدب النحيف" للمصور الإكوادوري دانيال ميدروس، الفائز في فئة "الحيوانات والبيئة الخاصة بهم" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" نصب دانييل مصائد كاميرا على طول ممر للحياة البرية يستخدم للوصول إلى الهضاب عالية الارتفاع. وضع الكاميرات لإظهار اختفاء المناظر الطبيعية مع وضع الدب في وسط الصورة. عانت هذه الدببة، التي تم العثور عليها من غرب فنزويلا إلى بوليفيا، من انخفاضات هائلة نتيجة لتفكك وفقدان الموائل. في جميع أنحاء العالم، مع استمرار البشر في تشييد البناء والزراعة، تتقلص مساحات الحياة البرية بشكل متزايد.
صورة بعنوان "منظر أوتلوك للدب النحيف" للمصور الإكوادوري دانيال ميدروس، الفائز في فئة "الحيوانات والبيئة الخاصة بهم" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" نصب دانييل مصائد كاميرا على طول ممر للحياة البرية يستخدم للوصول إلى الهضاب عالية الارتفاع. وضع الكاميرات لإظهار اختفاء المناظر الطبيعية مع وضع الدب في وسط الصورة. عانت هذه الدببة، التي تم العثور عليها من غرب فنزويلا إلى بوليفيا، من انخفاضات هائلة نتيجة لتفكك وفقدان الموائل. في جميع أنحاء العالم، مع استمرار البشر في تشييد البناء والزراعة، تتقلص مساحات الحياة البرية بشكل متزايد.
صورة بعنوان "الطائر المستمع" للمصورالأمريكي نيك كاناكيس، الفائز في فئة "الحياة البرية" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" اكتشف نيك النمنمة الصغيرة رمادية الصدر تتغذى على الخشب. مع العلم أنه سيختفي في الغابة إذا اقترب منه، وجد بقعة واضحة من فضلات الأوراق وانتظر. من المؤكد أن الطائر الصغير قفز داخل الإطار، وضغط أذنه على الأرض ليستمع للحشرات الصغيرة. يتم استخدام أسلوبه في الكشف عن الفرائس من قبل الطيور الأخرى، بما في ذلك الشحرور الأوراسي. طيور النمنمة الخشبية رمادية الصدر هي طيور تعيش في الأرض، غالبًا ما تُسمع ولكن لا تُرى. تبث الأغاني بصوت عالٍ وشجاع ونداءات خشنّة وهي مختبئة في الشجيرات.
صورة بعنوان "الطائر المستمع" للمصورالأمريكي نيك كاناكيس، الفائز في فئة "الحياة البرية" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" اكتشف نيك النمنمة الصغيرة رمادية الصدر تتغذى على الخشب. مع العلم أنه سيختفي في الغابة إذا اقترب منه، وجد بقعة واضحة من فضلات الأوراق وانتظر. من المؤكد أن الطائر الصغير قفز داخل الإطار، وضغط أذنه على الأرض ليستمع للحشرات الصغيرة. يتم استخدام أسلوبه في الكشف عن الفرائس من قبل الطيور الأخرى، بما في ذلك الشحرور الأوراسي. طيور النمنمة الخشبية رمادية الصدر هي طيور تعيش في الأرض، غالبًا ما تُسمع ولكن لا تُرى. تبث الأغاني بصوت عالٍ وشجاع ونداءات خشنّة وهي مختبئة في الشجيرات.
صورة بعنوان "مطاردة الجرف العظيم" للمصور الهندي أناند نامبيار، الفائز في فئة "السلوك: الثدييات" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" من جهة قديمة عبر الوادي الضيق، شاهد أناند نمر الثلج وهو يناور صعودًا من القطيع. كان مناسبًا تمامًا للبيئة - على عكس أناند، الذي اتبع نظامًا للياقة البدنية استعدادًا للارتفاعات العالية ودرجات الحرارة الباردة. تعيش نمور الثلج في بعض أكثر الموائل تطرفًا في العالم. يتم تصنيفها الآن على أنها ضعيفة. تشمل التهديدات تغير المناخ والتعدين وصيد كل من نمور الثلج وفرائسها.
صورة بعنوان "مطاردة الجرف العظيم" للمصور الهندي أناند نامبيار، الفائز في فئة "السلوك: الثدييات" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" من جهة قديمة عبر الوادي الضيق، شاهد أناند نمر الثلج وهو يناور صعودًا من القطيع. كان مناسبًا تمامًا للبيئة - على عكس أناند، الذي اتبع نظامًا للياقة البدنية استعدادًا للارتفاعات العالية ودرجات الحرارة الباردة. تعيش نمور الثلج في بعض أكثر الموائل تطرفًا في العالم. يتم تصنيفها الآن على أنها ضعيفة. تشمل التهديدات تغير المناخ والتعدين وصيد كل من نمور الثلج وفرائسها.
صورة بعنوان "فطر الغوشنة الساحر" للمصور اليوناني أناند نامبيار، الفائز في فئة "النباتات والفطريات" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" مستمتعًا بالتفاعل بين الفطريات والحكايات الخرافية، أراد باباتسانيس إنشاء مشهد سحري. انتظر الشمس لتصفية الأشجار وإضاءة الماء في الخلفية، ثم استخدم عدسة بزاوية واسعة ومضات لتسليط الضوء على أشكال المتاهة في موريل. تعتبر هذه الفطريات كنوز تذوق الطعام في أجزاء كثيرة من العالم لأنه يصعب زراعتها، ولكن في بعض الغابات تزدهر بشكل طبيعي.
صورة بعنوان "فطر الغوشنة الساحر" للمصور اليوناني أناند نامبيار، الفائز في فئة "النباتات والفطريات" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" مستمتعًا بالتفاعل بين الفطريات والحكايات الخرافية، أراد باباتسانيس إنشاء مشهد سحري. انتظر الشمس لتصفية الأشجار وإضاءة الماء في الخلفية، ثم استخدم عدسة بزاوية واسعة ومضات لتسليط الضوء على أشكال المتاهة في موريل. تعتبر هذه الفطريات كنوز تذوق الطعام في أجزاء كثيرة من العالم لأنه يصعب زراعتها، ولكن في بعض الغابات تزدهر بشكل طبيعي.
صورة بعنوان "حياة جديدة" للمصور النيوزيلندي ريتشارد روبنسون، الفائزة في فئة "المحيطات: الصورة الأكبر" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" يلتقط ريتشارد روبنسون لحظة مليئة بالأمل لمجموعة من الحيتان التي نجت رغم كل الصعاب. أعاقه ضعف الرؤية، استخدم ريتشارد كاميرا متعددة العدسات لتصوير الحيتان تتحرك تدريجياً نحو قاربه. دفع كاميرته إلى أقصى حدودها في المياه المظلمة، شعر بالارتياح ليجد الصورة شديدة الوضوح وتبلورت لحظة الجماع في الوقت المناسب. عندما تكون مستعدة للتزاوج، تتدحرج أنثى الحوت الأيمن الجنوبي على ظهرها، مما يتطلب من الذكر توصيل قضيبه بجسد الأنثى. عرف الماوريون باسم توهورا، وقد تم اصطيادها من قبل سكان نيوزيلندا وكانت على وشك الانقراض في القرن التاسع عشر، لذا فإن كل عجل جديد يقدم أملًا جديدًا.
صورة بعنوان "حياة جديدة" للمصور النيوزيلندي ريتشارد روبنسون، الفائزة في فئة "المحيطات: الصورة الأكبر" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58" يلتقط ريتشارد روبنسون لحظة مليئة بالأمل لمجموعة من الحيتان التي نجت رغم كل الصعاب. أعاقه ضعف الرؤية، استخدم ريتشارد كاميرا متعددة العدسات لتصوير الحيتان تتحرك تدريجياً نحو قاربه. دفع كاميرته إلى أقصى حدودها في المياه المظلمة، شعر بالارتياح ليجد الصورة شديدة الوضوح وتبلورت لحظة الجماع في الوقت المناسب. عندما تكون مستعدة للتزاوج، تتدحرج أنثى الحوت الأيمن الجنوبي على ظهرها، مما يتطلب من الذكر توصيل قضيبه بجسد الأنثى. عرف الماوريون باسم توهورا، وقد تم اصطيادها من قبل سكان نيوزيلندا وكانت على وشك الانقراض في القرن التاسع عشر، لذا فإن كل عجل جديد يقدم أملًا جديدًا.
صورة بعنوان "مسرح الطيور" للمصور البولندي ماتيوز بيسياك، الفائزة في فئة "بورتفوليو النجم الصاعد" في مسابقة "جوائز مصور الحياة البرية للعام 58"
بانوراما دنلين. وضع كاميرته البعيدة على الوحل من سرير القصب، اغتنم ماتيوز الفرصة لالتقاط اللحظة التي تسبب فيها صقر شاهين عابر في تحليق بعض الدونلين.