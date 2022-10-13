https://sputnikarabic.ae/20221013/الناتو-يقرر-زيادة-مخزوناته-من-الأسلحة-1068998825.html

الناتو يقرر زيادة مخزوناته من الأسلحة

الناتو يقرر زيادة مخزوناته من الأسلحة

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس أن دول الحلف قررت زيادة مخزونات الأسلحة لديها. 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T16:15+0000

2022-10-13T16:15+0000

2022-10-13T16:15+0000

العالم

الناتو

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

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وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالحلف: إن "وزراء دفاع دول الناتو قرروا زيادة المخزون من الأسلحة، وسيقدمون طلبيات طويلة الأجل مع الشركات المصنعة".وأضاف ستولتنبرغ "قررنا اليوم زيادة مخزون الذخيرة والمعدات، وتسريع عمليات التسليم، واستخدام إجراءات التخطيط الدفاعي للناتو لتقديم طلبات طويلة الأجل لزيادة الإنتاج".وتابع ستولتنبرغ: "الناتو زاد وجوه البحري في بحر البلطيق عقب حادثة تسرب خطوط التيار الشمالي 1و2، ويراقب الوضع عن كثب".يشار إلى أن وكالة "بلومبرغ" نقلت في وقت سابق عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن دولا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) طالبت شركات الأسلحة بزيادة إنتاجها بهدف تجديد مخزوناتها.وذكرت المصادر للوكالة أن الدعم الذي تقدمه تلك الدول لأوكرانيا، تسبب في نقص المخزونات لديها، على نحو قد يستغرق سنوات لتعويضه.وأضافت الوكالة أن الدول الحليفة لأوكرانيا لن تتمكن من تزويد نظام كييف بالأسلحة اللازمة بالسرعة المطلوبة، لهذا السبب، ومن ثم فإنها تحث الشركات على زيادة الإنتاج للمساعدة في تجديد المخزونات ومواصلة دعم أوكرانيا بالأسلحة.يذكر أن روسيا سبق أن أرسلت مذكرة احتجاج إلى دول حلف الناتو بسبب استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حينها، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20221010/دول-الناتو-باتت-تعاني-نقصا-في-مخزونات-الأسلحة-وقد-تتباطأ-في-دعم-أوكرانيا-1068855542.html

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العالم, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ