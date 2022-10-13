https://sputnikarabic.ae/20221013/النفط-التركية-تصرح-بأن-إنشاء-أنابيب-جديدة-لنقل-الغاز-الروسي-لأوروبا-قد-يستغرق-عاما-1068980644.html

النفط التركية تصرح بأن إنشاء أنابيب جديدة لنقل الغاز الروسي لأوروبا قد يستغرق عاما

النفط التركية تصرح بأن إنشاء أنابيب جديدة لنقل الغاز الروسي لأوروبا قد يستغرق عاما

رأى يوكسل كورت، رئيس غرفة مهندسي النفط التركية، اليوم الخميس، أنه من الممكن إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى القارة الأوروبية عبر تركيا، خلال فترة أقصاها... 13.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-13T10:55+0000

2022-10-13T10:55+0000

2022-10-13T10:55+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وعزا يوكسل كورت هذا الأمر إلى إمكانية استخدام تقنيات حديثة، موضحا أن نقل الغاز إلى دول أوروبا عبر تركيا كفيل بتحويلها إلى مركز للطاقة.وأكد المسؤول التركي لوكالة "سبوتنيك"، أنه "من الممكن إنشاء خطوط أنابيب إضافية لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، عبر تركيا من خلال مد أنابيب من منطقة تراقيا إلى دول البلقان الصديقة لروسيا، بعد الاتفاق مع الدول المعنية".وقال يوكسل كورت:وأشار المسؤول التركي إلى صعوبة تحقيق نقل الغاز الروسي من خلال خط أنابيب الغاز عبر الأناضول "تناب"، بدعوى أن قدرة خط أنابيب تناب معروفة. ومن الضروري إنشاء خط أنابيب إضافي لنقل الغاز الروسي من خلاله، فضلا عن وجوب إنشاء محطة إضافية لضغط الغاز لرفع طاقة الخط، وهذا أمر مكلف للغاية، لا يلبي حاجة أوروبا من الغاز.ولفت يوكسل كورت، رئيس غرفة مهندسي النفط التركية إلى أن نقل الغاز الروسي إلى عدد قليل من دول أوروبا، الراغبة بشرائه عبر تركيا، كفيل بتحويلها إلى مركز للطاقة، منوها إلى أن هذا الأمر سيساهم بتزويد دول أوروبا بموارد الطاقة بسعر أرخص.سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اقترح في خطاب بمؤتمر "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو، أمس الأربعاء، إنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز في تركيا، بالتوازي مع إعلان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه من الممكن أن تصبح تركيا مركزا لتوريد مصادر الطاقة الروسية، خاصة إلى أوروبا وأن إمكانيات نقل الغاز عبرها واعدة للغاية، وهو ما ستدرسه تركيا فعليا.ووقعت هجمات تخريبية متزامنة على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2"، في 26 أيلول/سبتمبر الماضي. فيما يواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز، خاصة بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية على روسيا.وتحاول بعض الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.

https://sputnikarabic.ae/20221012/نوفاك-يقول-إن-تركيا-قد-تكون-مركزا-لتصدير-موارد-الطاقة-الروسية-بما-في-ذلك-إلى-أوروبا-1068948957.html

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سوق النفط, روسيا, أخبار تركيا اليوم