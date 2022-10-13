https://sputnikarabic.ae/20221013/النقد-الدولي-يحذر-من-عالم-يكون-الجميع-فيه-أكثر-فقرا-بسبب-التوترات-الجيوسياسية-1068992805.html
"النقد الدولي" يحذر من عالم يكون الجميع فيه "أكثر فقرا" بسبب التوترات الجيوسياسية
"النقد الدولي" يحذر من عالم يكون الجميع فيه "أكثر فقرا" بسبب التوترات الجيوسياسية
حثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، صانعي السياسة العالميين، اليوم الخميس، على منع التضخم من أن يصبح "قطارا جامحا" في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T14:21+0000
2022-10-13T14:21+0000
2022-10-13T14:21+0000
اقتصاد
العالم
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وقالت كريستالينا جورجيفا في حديثها للصحفيين، إن الاقتصاد العالمي "أصيب بصدمة تلو الأخرى- من جائحة فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية وعودة التضخم"، مضيفة أن كبح جماح ارتفاع الأسعار يجب أن يكون له الأولوية.كما حذرت جورجيفا من أن "تجزئة" الاقتصاد العالمي إلى كتل سياسية متنافسة قد يتسبب في استمرار التضخم. وقالت إنه إذا تسببت التوترات الجيوسياسية في نقل الشركات لسلاسل التوريد الخاصة بها - خارج الصين، على سبيل المثال - فقد يصبح الإنتاج أقل كفاءة وأكثر تكلفة.وأضافت رئيسة صندوق النقد الدولي أنه "لا يمكن أن يفعل رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكثير حيال ذلك، إذا حدث"، متابعة: "إذا فقدنا فوائد اقتصاد عالمي أكثر تكاملا، فسنكون جميعا أكثر فقرا".وتابعت: "إذا لم نستعد استقرار الأسعار، فسنقوض آفاق النمو. لا يمكننا السماح بالتضخم ليصبح قطارا جامحا، سيئا للنمو، وسيئا للناس، وسيئا خاصة للفقراء".يواصل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم. يوم الخميس، ذكرت الولايات المتحدة أن التضخم تسارع في سبتمبر/ أيلول، حيث زادت تكلفة الإسكان وغيرها من الضروريات كما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.2% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.أقرت جورجيفا بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض من شأنه أن يضر بالنمو الاقتصادي، لكنها حثت صانعي السياسة على ضبط النفس في إنفاق الأموال لتخفيف الألم، قائلة: "عندما تضع السياسة النقدية قدما على المكابح، فلا ينبغي للسياسة المالية أن تخطو على المسرع".
https://sputnikarabic.ae/20221012/صندوق-النقد-الدولي-لا-يستبعد-احتمال-انهيار-سوق-الأسهم-الأمريكي-1068946868.html
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اقتصاد, العالم
"النقد الدولي" يحذر من عالم يكون الجميع فيه "أكثر فقرا" بسبب التوترات الجيوسياسية
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حثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، صانعي السياسة العالميين، اليوم الخميس، على منع التضخم من أن يصبح "قطارا جامحا" في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية غير عادية، محذرة من تفاقم الفقر العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية.
وقالت كريستالينا جورجيفا في حديثها للصحفيين، إن الاقتصاد العالمي "أصيب بصدمة تلو الأخرى- من جائحة فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية وعودة التضخم"، مضيفة أن كبح جماح ارتفاع الأسعار يجب أن يكون له الأولوية.
كما حذرت جورجيفا من أن "تجزئة" الاقتصاد العالمي إلى كتل سياسية متنافسة
قد يتسبب في استمرار التضخم. وقالت إنه إذا تسببت التوترات الجيوسياسية في نقل الشركات لسلاسل التوريد الخاصة بها - خارج الصين، على سبيل المثال - فقد يصبح الإنتاج أقل كفاءة وأكثر تكلفة.
وأضافت رئيسة صندوق النقد الدولي
أنه "لا يمكن أن يفعل رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكثير حيال ذلك، إذا حدث"، متابعة: "إذا فقدنا فوائد اقتصاد عالمي أكثر تكاملا، فسنكون جميعا أكثر فقرا".
وتابعت: "إذا لم نستعد استقرار الأسعار، فسنقوض آفاق النمو. لا يمكننا السماح بالتضخم ليصبح قطارا جامحا
، سيئا للنمو، وسيئا للناس، وسيئا خاصة للفقراء".
يواصل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم. يوم الخميس، ذكرت الولايات المتحدة أن التضخم تسارع في سبتمبر/ أيلول، حيث زادت تكلفة الإسكان وغيرها من الضروريات كما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.2% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.
أقرت جورجيفا بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض من شأنه أن يضر بالنمو الاقتصادي، لكنها حثت صانعي السياسة على ضبط النفس في إنفاق الأموال لتخفيف الألم، قائلة: "عندما تضع السياسة النقدية قدما على المكابح، فلا ينبغي للسياسة المالية أن تخطو على المسرع".